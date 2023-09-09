الداخلية العرب يعزي المغرب بضحايا الزلزال

تونس 9 أيلول (بترا) - ثمن مجلس وزراء الداخلية العرب جهود دولة المغرب التي جندت كل إمكانياتها في سبيل أداء واجباتها الوطنية في إنقاذ المواطنين ومساعدة الجرحى والمتضررين من الزلزال.

وقدم المجلس في بيان اليوم السبت، العزاء بضحايا، الزلزال، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، مؤكدا ثقته بقدرة المملكة المغربية على تجاوز هذه المحنة والتغلب على آثارها وتبعاتها.

--(بترا)

ض ع/ف ق

09/09/2023 17:38:14

