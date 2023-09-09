Saturday, 09 September 2023 10:07 GMT

الداخلية العرب يعزي المغرب بضحايا الزلزال

9/9/2023 2:30:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

تونس 9 أيلول (بترا) - ثمن مجلس وزراء الداخلية العرب جهود دولة المغرب التي جندت كل إمكانياتها في سبيل أداء واجباتها الوطنية في إنقاذ المواطنين ومساعدة الجرحى والمتضررين من الزلزال.
وقدم المجلس في بيان اليوم السبت، العزاء بضحايا، الزلزال، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، مؤكدا ثقته بقدرة المملكة المغربية على تجاوز هذه المحنة والتغلب على آثارها وتبعاتها.
--(بترا)
ض ع/ف ق
09/09/2023 17:38:14

MENAFN09092023000117011021ID1107037980

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث