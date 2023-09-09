الداخلية العرب يعزي المغرب بضحايا الزلزال
التاريخ
9/9/2023 2:30:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
تونس 9 أيلول (بترا) - ثمن مجلس وزراء الداخلية العرب جهود دولة المغرب التي جندت كل إمكانياتها في سبيل أداء واجباتها الوطنية في إنقاذ المواطنين ومساعدة الجرحى والمتضررين من الزلزال.
وقدم المجلس في بيان اليوم السبت، العزاء بضحايا، الزلزال، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، مؤكدا ثقته بقدرة المملكة المغربية على تجاوز هذه المحنة والتغلب على آثارها وتبعاتها.
--(بترا)
ض ع/ف ق
09/09/2023 17:38:14
MENAFN09092023000117011021ID1107037980
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