المغرب: ارتفاع حصيلة عدد ضحايا زلزال الحوز إلى 1037

المغرب: ارتفاع حصيلة عدد ضحايا زلزال الحوز إلى 1037
التاريخ
9/9/2023 2:30:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 9 أيلول (بترا)- أعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز وسط البلاد، إلى 1037 قتيلاً و1204 مصابين، 721 منهم في حالة خطرة.
ووفقاً لوكالة المغرب العربي للأنباء، تم نشر القوات المسلحة الملكية، بشكل مستعجل، إثر الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز، إضافة إلى وحدات تدخل متخصصة مكونة من فرق بحث وانقاذ، ومستشفى طبي جراحي ميداني.
كما تم نشر وحدات للتدخل، وطائرات، ومروحيات، وطائرات بدون طيار، ووسائل هندسية، ومراكز لوجيستية بهدف تقديم الدعم الضروري لمختلف القطاعات المعنية والساكنة المتضررة.
وبحسب المركز الوطني للبحث العلمي والتقني في الرباط، فإن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، وأن مركزه يقع في إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش.
--(بترا)
أ ن/ف ق
09/09/2023 17:41:54
MENAFN09092023000117011021ID1107037979
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