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المغرب: ارتفاع حصيلة عدد ضحايا زلزال الحوز إلى 1037

9/9/2023 2:30:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 أيلول (بترا)- أعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز وسط البلاد، إلى 1037 قتيلاً و1204 مصابين، 721 منهم في حالة خطرة.
ووفقاً لوكالة المغرب العربي للأنباء، تم نشر القوات المسلحة الملكية، بشكل مستعجل، إثر الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز، إضافة إلى وحدات تدخل متخصصة مكونة من فرق بحث وانقاذ، ومستشفى طبي جراحي ميداني.
كما تم نشر وحدات للتدخل، وطائرات، ومروحيات، وطائرات بدون طيار، ووسائل هندسية، ومراكز لوجيستية بهدف تقديم الدعم الضروري لمختلف القطاعات المعنية والساكنة المتضررة.
وبحسب المركز الوطني للبحث العلمي والتقني في الرباط، فإن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، وأن مركزه يقع في إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش.
--(بترا)
أ ن/ف ق
09/09/2023 17:41:54

MENAFN09092023000117011021ID1107037979

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