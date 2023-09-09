مجلس النقباء يعزي ويتضامن مع ضحايا زلزال المغرب

عمان 9 أيلول (بترا)- أعرب مجلس النقباء عن تعازيه الحارّة لأسر ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق عدة في المغرب وصنف بأنه الأعنف منذ قرن.

وتمنى المجلس في بيان صدر عنه اليوم السبت، الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وعبر عن تعاطف النقابات المهنية وتضامنها مع الشعب المغربي الشقيق بهذا المصاب الأليم، وتمنياته بتجاوز هذه المحنة بأسرع وقت.

ودعا المجلس، الدول العربية والإسلامية وجميع دول العالم إلى مد يد العون لمساعدة المتضررين من الزلزال لتجاوز محنتهم.

--(بترا)

ع ح / ن ح

09/09/2023 17:23:33