مجلس النقباء يعزي ويتضامن مع ضحايا زلزال المغرب
التاريخ
9/9/2023 2:30:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 9 أيلول (بترا)- أعرب مجلس النقباء عن تعازيه الحارّة لأسر ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق عدة في المغرب وصنف بأنه الأعنف منذ قرن.
وتمنى المجلس في بيان صدر عنه اليوم السبت، الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وعبر عن تعاطف النقابات المهنية وتضامنها مع الشعب المغربي الشقيق بهذا المصاب الأليم، وتمنياته بتجاوز هذه المحنة بأسرع وقت.
ودعا المجلس، الدول العربية والإسلامية وجميع دول العالم إلى مد يد العون لمساعدة المتضررين من الزلزال لتجاوز محنتهم.
--(بترا)
ع ح / ن ح
09/09/2023 17:23:33
MENAFN09092023000117011021ID1107037978
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.