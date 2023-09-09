الأمم المتحدة تعزي المغرب بضحايا الزلزال وتعرض المٌساعدة

الأمم المتحدة تعزي المغرب بضحايا الزلزال وتعرض المٌساعدة
التاريخ
9/9/2023 2:30:41 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
نيويورك 9 أيلول (بترا)- قدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، تعازيه في ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة أقاليم ومدن مغربية، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
واعرب في بيان اليوم السبت، عن "تضامنه مع حكومة وشعب المغرب في هذه الأوقات الصعبة" مقدما "خالص تعازيه" لأسر الضحايا ويتمنى الشفاء العاجل للجرحى.
وأكد غوتيرس استعداد "الأمم المتحدة لمساعدة الحكومة المغربية في جهودها لمساعدة السكان المتضررين".
-- (بترا)
م د/ف ق
09/09/2023 17:22:58
MENAFN09092023000117011021ID1107037977
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