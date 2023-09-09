الأمم المتحدة تعزي المغرب بضحايا الزلزال وتعرض المٌساعدة

نيويورك 9 أيلول (بترا)- قدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، تعازيه في ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة أقاليم ومدن مغربية، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

واعرب في بيان اليوم السبت، عن "تضامنه مع حكومة وشعب المغرب في هذه الأوقات الصعبة" مقدما "خالص تعازيه" لأسر الضحايا ويتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

وأكد غوتيرس استعداد "الأمم المتحدة لمساعدة الحكومة المغربية في جهودها لمساعدة السكان المتضررين".

-- (بترا)

م د/ف ق

09/09/2023 17:22:58