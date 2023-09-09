3509 أطنان خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

عمان 9 أيلول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 3509 أطنان، منها 2247طن خضار، و1081طن فواكه، و 179طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 20 و40 قرشا، والبطاطا بين 30 و50 قرشا، والبندورة بين 10و30 قرشا، والجزر بين 50 و 85 قرشا، والخيار بين 30 و50 قرشا، والزهرة بين 30 و65 قرشا، والليمون بين 40 و60 قرشا، والموز البلدي بين 50 و75 قرشا.

--(بترا)

رح/ ن ح/ف ق

09/09/2023 16:56:38