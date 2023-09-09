3509 أطنان خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

3509 أطنان خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم
التاريخ
9/9/2023 2:30:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 9 أيلول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 3509 أطنان، منها 2247طن خضار، و1081طن فواكه، و 179طنا من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 20 و40 قرشا، والبطاطا بين 30 و50 قرشا، والبندورة بين 10و30 قرشا، والجزر بين 50 و 85 قرشا، والخيار بين 30 و50 قرشا، والزهرة بين 30 و65 قرشا، والليمون بين 40 و60 قرشا، والموز البلدي بين 50 و75 قرشا.
--(بترا)
رح/ ن ح/ف ق
09/09/2023 16:56:38
MENAFN09092023000117011021ID1107037976
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