الأمم المتحدة للسكان يحتفل بيومه العالمي في سوق جارا

عمان 9 أيلول (بترا)- احتفل مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن، أمس الجمعة، باليوم العالمي للسكان تحت شعار "إطلاق العنان لقوة المساواة بين الجنسين: رفع أصوات النساء والفتيات لإطلاق العنان لإمكانيات عالمنا اللانهائية".

وجذبت الفعالية التي أُقامها الصندوق في ساحة مدرسة شكري شعشاعة في سوق جارا بجبل عمان، الكثير من المشاركين وكان لها صدى واسع بين المشاركين في السوق، وفق بيان صادر عن مكتب الصندوق بالأردن اليوم السبت.

وشملت الفعالية، تفاعلاً مع فناني الحرف اليدوية من المجتمعات المحلية ومن مخيمات اللاجئين، والتقاء مع الحرفيين الموهوبين في عروض حية، بالإضافة لإقامة مسابقة لرواد السوق حول القضايا السكانية.

وسلطت الفعالية التي أقامها الصندوق بالتعاون مع الجمعية الأردنية لصنّاع الحرف اليدوية، الضوء على عمل الحرفيين خاصة النساء اللاتي يشكلنّ 80 بالمئة من عدد أعضاء الجمعية.

وقال ممثل مكتب الصندوق في الأردن، حِمْيَر عبد المغني إن الاستثمار في المساواة بين الجنسين هو استثمار في مستقبلنا المشترك، وأضاف من خلال إيصال أصوات النساء والفتيات، فإننا نطلق العنان لإمكانات لا حدود لها ونوجد عالمًا أكثر شمولاً وازدهارًا للجميع.

وحضر الفعالية، مساعدة الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان رانيا العبادي، والدكتور بشار الضلاعين من وزارة التنمية الاجتماعية، حيث تأتي مشاركتهم لتأكيد أهمية دور الشركاء المحليين، في تعزيز دور المرأة في مختلف المجالات.

ويمثل اليوم العالمي للسكان، الذي يحتفل به العالم في 11 تموز من كل عام، مناسبة مهمة يناقش المجتمع العالمي فيه القضايا السكانية الحيوية.

وأكّد صندوق الأمم المتحدة للسكان في احتفاله هذا العام أهمية تعزيز المساواة بين الجنسين لتحقيق تطلعات سكان العالم البالغ عددهم 8 مليارات نسمة،

وأشار إلى أهمية تعزيز أصوات النساء والفتيات والأفراد المهمشين، والدعوة إلى سن قوانين وسياسات تمكّن السكان من ممارسة حقوقهم واتخاذ قرارات مستنيرة.

--(بترا)

وز/ ن ح/ف ق

09/09/2023 16:34:23