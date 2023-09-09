الأمم المتحدة للسكان يحتفل بيومه العالمي في سوق جارا

الأمم المتحدة للسكان يحتفل بيومه العالمي في سوق جارا
التاريخ
9/9/2023 2:30:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 9 أيلول (بترا)- احتفل مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن، أمس الجمعة، باليوم العالمي للسكان تحت شعار "إطلاق العنان لقوة المساواة بين الجنسين: رفع أصوات النساء والفتيات لإطلاق العنان لإمكانيات عالمنا اللانهائية".
وجذبت الفعالية التي أُقامها الصندوق في ساحة مدرسة شكري شعشاعة في سوق جارا بجبل عمان، الكثير من المشاركين وكان لها صدى واسع بين المشاركين في السوق، وفق بيان صادر عن مكتب الصندوق بالأردن اليوم السبت.
وشملت الفعالية، تفاعلاً مع فناني الحرف اليدوية من المجتمعات المحلية ومن مخيمات اللاجئين، والتقاء مع الحرفيين الموهوبين في عروض حية، بالإضافة لإقامة مسابقة لرواد السوق حول القضايا السكانية.
وسلطت الفعالية التي أقامها الصندوق بالتعاون مع الجمعية الأردنية لصنّاع الحرف اليدوية، الضوء على عمل الحرفيين خاصة النساء اللاتي يشكلنّ 80 بالمئة من عدد أعضاء الجمعية.
وقال ممثل مكتب الصندوق في الأردن، حِمْيَر عبد المغني إن الاستثمار في المساواة بين الجنسين هو استثمار في مستقبلنا المشترك، وأضاف من خلال إيصال أصوات النساء والفتيات، فإننا نطلق العنان لإمكانات لا حدود لها ونوجد عالمًا أكثر شمولاً وازدهارًا للجميع.
وحضر الفعالية، مساعدة الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان رانيا العبادي، والدكتور بشار الضلاعين من وزارة التنمية الاجتماعية، حيث تأتي مشاركتهم لتأكيد أهمية دور الشركاء المحليين، في تعزيز دور المرأة في مختلف المجالات.
ويمثل اليوم العالمي للسكان، الذي يحتفل به العالم في 11 تموز من كل عام، مناسبة مهمة يناقش المجتمع العالمي فيه القضايا السكانية الحيوية.
وأكّد صندوق الأمم المتحدة للسكان في احتفاله هذا العام أهمية تعزيز المساواة بين الجنسين لتحقيق تطلعات سكان العالم البالغ عددهم 8 مليارات نسمة،
وأشار إلى أهمية تعزيز أصوات النساء والفتيات والأفراد المهمشين، والدعوة إلى سن قوانين وسياسات تمكّن السكان من ممارسة حقوقهم واتخاذ قرارات مستنيرة.
--(بترا)
وز/ ن ح/ف ق
09/09/2023 16:34:23
MENAFN09092023000117011021ID1107037975
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