محافظ المفرق: زيادة كميات المياه لمناطق الباسلية

المفرق 9 أيلول (بترا)- قال محافظ المفرق سلمان النجادا، اليوم السبت، إن كميات المياه المخصصة للمناطق التي تتزود من محطة مياه أم اللولو ومن ضمنها بلدية الباسلية، سيجري زيادتها لتحسين واقعها المائي.

جاء ذلك خلال لقائه أهالي الباسلية في مبنى البلدية، بحضور متصرف لواء البادية الشمالية الغربية محمد أبو دلبوح، ومدير مياه المفرق المهندس سالم الشلول.

وقال النجادا، إن إدارة مياه شركة مياه اليرموك وعدت بعد التواصل معها بزيادة حجم المياه المخصصة للمناطق الغربية من 50 مترا مكعبا بالساعة، إلى 120 مترا مكعبا.

وأضاف خلال استماعه لملاحظات وشكاوى المواطنين، أنه بعد التواصل مع وزير المياه فإن بئرا للمياه ستحفر في مناطق الباسلية لتحسين التزويد المائي للمواطنين وتمكينهم من الحصول على كميات كافية خلال عملية الضخ الأسبوعية .

وأوضح النجادا أن قدم شبكة المياه في البلدية واهتراء الخطوط، والاعتداء على الشبكات عوامل أساسية تؤثر سلبا على مستوى التزويد المائي للمواطنين.

وأكد أنه سيجري مخاطبة وزارة المياه والري وشركة مياه اليرموك رسميا بالحلول المقترحة، للحد من معاناة المواطنين في المنطقة لتحسين التزويد المائي فيها.

بدوره، قال مدير مياه المفرق المهندس سالم الشلول، إنه هناك منحة دولية بقيمة 60 مليون يورو لتخفيض فاقد المياه في مناطق قصبة المفرق والبادية الشمالية الغربية ومن ضمنها بلدية الباسلية، متوقعا البدء في هذا المشروع في أواخر العام المقبل على أبعد تقدير .

وبين أن مديرية إدارة مياه المفرق حددت نقطتين ساخنتين ضمن مناطق اختصاصها الأولى في قضاء بلعما جرى حلها، والثانية في مناطق تقع ضمنها بلدية الباسلية يجري العمل على حلها.

وأشار إلى أنه في حال العثور على بئر ارتوازي للقطاع الخاص في مناطق البلدية، فإن المديرية لن تتوانى عن استئجاره من ضمن الحلول لمعالجة الوضع المائي في مناطق بلدية الباسلية.

وبدوره عرض رئيس بلدية الباسلية، طالب الحماد، أهم شكاوى المواطنين المتعلقة بالوضع المائي، وأبرزها قلة كميات المياه، وعدم انتظام برنامج الضخ، واهتراء شبكات المياه، وعدم الوصول المياه لجميع منازل الموطنين لضعف قوة الضخ.

--(بترا)

ه ق/ن ح/ف ق

09/09/2023 15:58:48