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مبادرة للتوعية بمخاطر التدخين في مدارس البادية الشمالية الشرقية

9/9/2023 2:30:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

المفرق 9 أيلول (بترا)-أطلقت مديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية الشمالية الشرقية مبادرة لمنع التدخين، للمحافظة على صحة الطلبة وتوعيتهم بمخاطره.
وقالت مديرة المديرية الدكتورة فصل العيسى، إن المبادرة تستهدف طلبة المدارس، وتوعيتهم بمخاطر التدخين واهمها الصحية والمادية، من خلال الإذاعة المدرسية، بالتعاون مع دائرة الإفتاء في البادية وأصحاب الاختصاص للحديث عن مخاطر التدخين.
وأكد رئيس قسم الإعلام في المديرية حمزة شاهين، أن الحملة مستمرة في مدارس المديرية ويتم حاليا نشر رسائل التوعية على صفحات التواصل الاجتماعي لحث الجميع على الابتعاد عن ظاهرة التدخين التي أصبحت تهدد حياه المجتمع .
--(بترا)
ه ق/ف ق
09/09/2023 15:40:08

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