مبادرة للتوعية بمخاطر التدخين في مدارس البادية الشمالية الشرقية
التاريخ
9/9/2023 2:30:39 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
المفرق 9 أيلول (بترا)-أطلقت مديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية الشمالية الشرقية مبادرة لمنع التدخين، للمحافظة على صحة الطلبة وتوعيتهم بمخاطره.
وقالت مديرة المديرية الدكتورة فصل العيسى، إن المبادرة تستهدف طلبة المدارس، وتوعيتهم بمخاطر التدخين واهمها الصحية والمادية، من خلال الإذاعة المدرسية، بالتعاون مع دائرة الإفتاء في البادية وأصحاب الاختصاص للحديث عن مخاطر التدخين.
وأكد رئيس قسم الإعلام في المديرية حمزة شاهين، أن الحملة مستمرة في مدارس المديرية ويتم حاليا نشر رسائل التوعية على صفحات التواصل الاجتماعي لحث الجميع على الابتعاد عن ظاهرة التدخين التي أصبحت تهدد حياه المجتمع .
--(بترا)
ه ق/ف ق
09/09/2023 15:40:08
MENAFN09092023000117011021ID1107037973
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