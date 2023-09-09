عودة ضخ المياه إلى العقبة بعد إصلاح الخط الناقل من الديسة

العقبة 9 أيلول (بترا) أمين المعايطة- أكدت شركة مياه العقبة، عودة ضخ المياه بالشكل الاعتيادي، بعد أن تمكنت كوادرها الفنية والهندسية من إصلاح خط المياه الرئيسي في منطقة الديسة بعد تعرضه للكسر.

وقال مدير عام الشركة المهندس خالد العبيديين، لوكالة الأنباء الأردنية، إن ضخ المياه إلى مدينة العقبة استأنف كالمعتاد بعد انتهاء أعمال إصلاح الخط وصيانته منذ مساء أمس الجمعة.

وبين أن توقف الضخ كان نتيجة كسر في خط المياه الناقل على عمق 4 أمتار، وهو عطل فني متكرر يحدث في شبكات المياه نتيجة الضغط الكبير عليها، أو تحرك التربة تحت الخط بسبب دخول كميات من الأمطار إليها.

واكد العبيديين جاهزية الشركة للتعامل مع أي أعطال فنية مستقبلا، مشيرا إلى توقيع اتفاقية مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولي لتطوير الخط الناقل من الديسة الى مدينة العقبة، وإنشاء خط ناقل جديد بطول 30 كيلومترا يكون رديفا للخط القديم في حال حدوث أي أعطال فنية فيه.

ولفت إلى أن الإتفاقية تتضمن أيضا إنشاء خزان بسعة 30 ألف متر مكعب، يبعد عن مدينة العقبة 12 كيلومترا، بهدف تزويد المدينة بالمياه في حال حدوث أي انقطاعات مستقبلا.

--(بترا)





ا م/ ن ح/ف ق

09/09/2023 15:18:06