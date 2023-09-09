ملتقى البرلمانيات الأردنيات يُعزي المغرب بضحايا الزلزال

عمان 9 أيلول (بترا)- أعرب ملتقى البرلمانيات الأردنيات، عن أحر التعازي وصادق المواساة للمملكة المغربية الشقيقة، بضحايا الزلزال الذي وقع في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة، وضرب عددًا من المناطق في إقليم الحوز، وأسفر عن وقوع العديد من الضحايا والإصابات.

وأكد الملتقى، في بيان صحفي اليوم السبت، على لسان رئيسته النائب زينب البدول، تضامنه الكامل وتعاطفه مع المملكة المغربية، حكومةً وشعباً، في مواجهة الآثار المدمرة لهذا الحادث المروع والمصاب الأليم، ومواساته لأُسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

--(بترا)

م خ / ن ح

09/09/2023 14:07:46