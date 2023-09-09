رئيس مجلس الأعيان يلتقي رئيس مجلس الشورى السعودي

عمّان 9 أيلول (بترا) – التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، في مكتبه بدار مجلس الأعيان اليوم السبت، رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ والوفد المرافق له، بحضور رئيس مجلس النواب احمد الصفدي.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه العلاقات الأردنية السعودية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة، وأهمية تفعيل العلاقات البرلمانية بين الطرفين، خدمة للمصالح المشتركة والقضايا العربية العادلة.

وأكد الفايز عمّق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مشيدًا بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه، بفضل توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وحرص جلالتيهما على تطوير علاقات البلدين في مختلف الجوانب وعلى الصعد كافة، مبينًا أن العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، تقوم على أسس راسخة وثابتة لما فيه خدمة المصالح المشتركة.

وأشار إلى أن العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين تعتبر مثالا يحتذى به، وتشكل أرضية مناسبة للتكامل والتنسيق العربي المشترك بما يخدم المصالح الثنائية، مؤكدًا أهمية تطوير آليات التعاون البرلماني بين مجلسي الأعيان والشورى، إضافة إلى أهمية التشاور المستمر حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية.







ودعا الفايز إلى البناء على العلاقات الأردنية السعودية، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها أمتنا العربية، والتي تحتاج إلى توحيد الجهود المشتركة لمواجهة الأخطار والتحديات التي تواجهها.

ولفت إلى التحديات التي تواجه الأردن بسبب موقعه الجيوسياسي فمن غرب الأردن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، ومن شماله مشكلة تهريب المخدرات والأسلحة من الأراضي السورية، إضافة إلى التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن بسبب الأوضاع المحيطة به وفي المنطقة.

وثمن الفايز مواقف المملكة العربية السعودية الداعمة والمساندة للأردن، مؤكدًا بذات الوقت أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات السعودية.

من جانبه، أبدى رئيس مجلس الشورى السعودي حرص المجلس، على تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات، مشيداً بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور مستمر في ظل حرص واهتمام قيادتي البلدين.

وأكد حرصه على إدامة التواصل وتبادل الزيارات مع الجانب الأردني للاطلاع على فرص تعزيز التعاون المشترك في القطاعات المختلفة لا سيما البرلمانية والاقتصادية.

ودعا آل الشيخ إلى تزويد مجلس الشورى من خلال لجان مجلس الأعيان باحتياجات الأردن من المشاريع الاستثمارية بمختلف القطاعات ليصار على عرضها على السلطة التنفيذية في المملكة العربية السعودية.

وأضاف "العلاقات السعودية الأردنية عميقة وقوية وتاريخية في مختلف المجالات، وهناك تنسيق وتشاور دائمان بين قيادتي البلدين، حول كل ما من شأنه البناء على العلاقات الأخوية والمصالح المشتركة، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية".

وجرى خلال اللقاء الذي حضره النائب الثاني لرئيس مجلس الأعيان عبدالله النسور، ومساعدا رئيس المجلس مفلح الرحيمي وعلياء بوران، إضافة إلى رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية السعودية جمال الصرايرة، وسفير خادم الحرمين الشريفين في الأردن نايف بن بندر السديري، ورئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية السعودية في مجلس النواب ذياب المساعيد، التأكيد على عمق العلاقات الأردنية السعودية وسبل البناء عليها في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والبرلمانية.

--(بترا)





م ش/ن ح/ف ق

09/09/2023 14:06:59