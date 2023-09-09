عمان 9 أيلول (بترا)- أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن الصناعة الوطنية هي السبب والركيزة الأساسية لما وصل إليه أداء التجارة الخارجية من نسب تغطية تاريخية هي الأعلى منذ اكثر من عقدين.

جاء ذلك تعقيباً على نتائج تقرير التجارة الخارجية للنصف الأول من العام الحالي الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، التي أظهرت أن نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات كسرت حاجز الـ 50 بالمئة، لأول مرة منذ عام 2003.

وشدد الجغبير في بيان صحفي اليوم السبت، على أن هذه النتائج دليل واضح على أداء ودور الصناعة واستمرارية تحقيقها سلسلة من النمو، إذ حققت العديد من الصناعات زيادة واضحة في صادراتها خلال آخر عقدين، بما أسهم بشكل كبير في زيادة نسبة تغطية الصادرات للواردات.

وبين أن من أبرز الصناعات التي ساهمت في تحقيق هذا المنجز التاريخي صناعة الألبسة التي حققت زيادة خلال العقدين الماضيين (2002-2022) بحوالي 1.44 مليار دينار، لتتضاعف نسبة تغطية الصادرات للمستوردات للألبسة مقارنة بين هذين العامين، ثم صناعة الذهب والمجوهرات حيث حققت صادرتها ارتفاعاً خلال نفس الفترة بقيمة 450.1 مليون ولتزداد نسبة تغطية الصادرات للمستوردات لها من 17 بالمئة، الى 85 بالمئة.

كما حققت صناعة المطهرات والمنظفات نمواً بقيمة 416.6 مليون وزادت نسبة تغطية صادراتها لمستورداتها من 94 بالمئة، الى 1140 بالمئة، فيما بلغ الارتفاع في صادرات الأجهزة الكهربائية والتكييف خلال العقدين الماضيين 169.1حوالي مليون وازدادت نسبة تغطية الصادرات للمستوردات لها من 39 بالمئة، الى 102 بالمئة.

كما أشار الجغبير إلى أداء بعض الصناعات الغذائية، منها المحضرات الغذائية المنوّعة إذ ارتفعت صادراتها خلال العقدين الماضيين 72.4 مليون وزادت نسبة تغطية صادرات المجموعة لمستورداتها من 11 بالمئة، إلى 47 بالمئة، ثم محضرات ومصنعات اللحوم حيث ارتفعت صادراتها 57.6 مليون وازدادت نسبة تغطية الصادرات للمستوردات لها من 5 بالمئة، الى28 بالمئة، جاء بعد ذلك صناعة الألبان والأجبان حيث بلغت صادراتها 51.9 مليون وشهد ارتفاعا كبيرا في نسبة تغطية الصادرات للمستوردات، إذ انه لم يكن هناك أية تغطية لها في عام 2002 لتبلغ عام 2022 الى ما يقارب 393 بالمئة.

كما شهدت صناعة البهارات والبن والشاي ارتفاعاً في الصادرات بحوالي 37.9 مليون وزيادة بما يقارب الـ 98 بالمئة، خلال العام 2022، بينما جاءت صناعة الشوكولاتة والحلويات بزيادة في الصادرات حوالي 28.4 مليون و بزيادة في نسبة التغطية من 2 بالمئة، الى 12 بالمئة.

وحققت مواد التجميل ارتفاعاً في الصادرات خلال العقدين الماضيين بقيمة 15.2 مليون كما انها شهدت ارتفاعا كبيرا في نسبة تغطية الصادرات للمستوردات، اذ انه لم يكن هنالك أية تغطية لها في عام 2002 بينما بلغت ما يقارب 97 بالمئة، خلال العام 2022.

وساهمت المنتجات الكيماوية والعضوية بحوالي 5.5 مليون والتي ازدادت نسبة تغطية الصادرات للمستوردات لها من 35 بالمئة، الى 165 بالمئة.

وأكد الجغبير أن الصادرات الصناعية وصلت حالياً لمستويات غير مسبوقة من مجمل الصادرات الوطنية، بتشكيلها اكثر من 96 بالمئة، وهذا مؤشر حقيقي لدور الصناعة في رفع نسبة التغطية والتي لها انعكاسات إيجابية على الاقتصاد، من حفز النمو وتحسين ميزان المدفوعات وزيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبية، وتعزيز القوى الصناعية المحلية وتطوير الصناعات التصديرية، هذا كله له انعكاسات على توظيف العمالة والمساهمة في خفض معدلات البطالة.

--(بترا)

و ر/ن ح/ف ق

09/09/2023 14:03:14