رئيس مجلس النواب يعزي المغرب بضحايا الزلزال

عمان 9 أيلول (بترا) - أعرب رئيس مجلس النواب احمد الصفدي باسمه وأعضاء مجلس النواب عن أحر التعازي وصادق المواساة للمملكة المغربية الشقيقة بضحايا الزلزال الذي وقع في وقت متأخر من يوم الجمعة، وأسفر عن وقوع العديد من الضحايا والإصابات.

وأكد الصفدي في رسالة لرئيس مجلس النواب المغربي، عن تضامنه الكامل وتعاطفه مع المملكة المغربية، حكومةً وبرلماناً وشعباً، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

--(بترا)

م ب/ب ط

09/09/2023 13:30:19