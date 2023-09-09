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داودية يعزي رئيس جمعية الإخاء المغربي الأردني بمجلس المستشارين بضحايا الزلزال

9/9/2023 2:30:33 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 أيلول (بترا) - بعث رئيس لجنة الثقافة والشباب والرياضة، ورئيس لجنة الأخوة الأردنية المغربية في مجلس الأعيان، محمد داودية، برقية تعزية بضحايا الزلزال إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة، رئيس جمعية الإخاء المغربي الأردني/ مجلس المستشارين بالمملكة المغربية عبد الرحمن الدريسي.
وأعرب داودية في البرقية عن أحر التعازي للأشقاء في المملكة المغربية العزيزة في هذه الظروف الحزينة، التي أصابت أقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت، وأودت بأرواح عشرات المئات من الضحايا والمصابين من أبناء الشعب المغربي الحبيب.
وقال داودية "نسلّم معاً بقضاء الله وقدَره، ونسأل الله الرحمة والمغفرة للضحايا، والشفاء التام للمصابين، والصبر على المصاب الجلل لذوي الضحايا والمصابين".
-- (بترا)
ب ط
09/09/2023 13:28:31

MENAFN09092023000117011021ID1107037967

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