عمان 9 أيلول (بترا) - أجرى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في دار مجلس النواب، اليوم السبت، مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أكدا خلالها متانة العلاقات التاريخية والمتجذرة بين البلدين الشقيقين بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأكد الصفدي وآل الشيخ أن علاقات البلدين تسير بتعاون وثيق عبر التنسيق المستمر بين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وأخيه سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وشددا على أهمية تعزيز العمل البرلماني المشترك وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية العربية والدولية خدمة لصالح الشعبين الشقيقين وقضايا أمتينا العربية والإسلامية، وذلك بحضور أعضاء المكتب الدائم في مجلس النواب وأعضاء في مجلس الشورى السعودي والسفير السعودي نايف بن بندر السديري.

ورحب الصفدي في مستهل المباحثات برئيس مجلس الشورى السعودي في زيارته الأولى لمجلس النواب، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، وضرورة العمل على تعزيز التعاون البرلماني، وتفعيل عمل لجان الأخوة البرلمانية المشتركة، والبناء على العلاقات الاستراتيجية بما يعود بالنفع على صالح البلدين والشعبين الشقيقين.







وأكد أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، وضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، مشدداً على أن الوصاية الهاشمية قامت بالدور الكبير في الحفاظ على هوية المدينة المقدسة.

وقال الصفدي إن الأردن يثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وما تقدمه من خدمات جليلة لحجاج بيت الله الحرام، معبراً عن تثمين الأردن لمواقف المملكة العربية السعودية الداعمة للأردن في مختلف المجالات، مثلما أشاد بما تشهده السعودية الشقيقة من إنجازات في مختلف المجالات.

وأكد أن أمن واستقرار كلا البلدين الشقيقين كلٌ لا يتجزأ، وأن لديهما الحق في الدفاع عن سلامة أراضيهما واتخاذ الإجراءات الكفيلة لذلك، والعمل على رفع سوية التعاون المشترك في مواجهة الإرهاب، والعمل على تحصين ديننا الإسلامي من تهم التطرف التي لصقت به زوراً وبهتاناً، وإعلاء قيم الدين التي تدعو للمحبة والتسامح والوئام.

وأشار الصفدي إلى أن الأردن في آخر قمة عربية في جدة كان حريصاً على الحضور بأعلى تمثيل، فقد حضر القمة جلالة الملك وسمو ولي العهد، من أجل إنجاح أهداف القمة في إعادة التضامن العربي والبناء على مخرجات عمان وجدة فيما يتعلق بالأزمة السورية، لكن ما تزال تصلنا رسائل سلبية من حدودنا الشمالية.

من جانبه، أكد الدكتور آل الشيخ أن ما تشهده العلاقات الأردنية السعودية من تطور وتقدم فاعل في مختلف مجالات الحياة، يأتي بظل دعم متواصل من قيادتي البلدين الشقيقين.

وقال: نقدر وزملائي في مجلس الشورى هذه الدعوة الكريمة للمملكة الأردنية الهاشمية التي نشعر بعلاقتنا الوطيدة معها، حيث يربطنا تاريخ وحاضر ومصير مشترك، ونأمل أن تتكلل جهودنا في ترجمة رؤية قيادة البلدين خدمة لصالح شعبينا الشقيقين.

وأكد أهمية الزيارات بين المجالس وما تحققه من حضور مع مختلف المجالس البرلمانية في العديد من الدول العربية، معبراً عن تطلعاته بأن تتكلل الجهود والزيارات في دفع العلاقات الثنائية إلى أعلى مستوياتها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

كما قال الدكتور آل الشيخ في تصريحات صحفية عقب المباحثات، إن مباحثات اليوم تأتي امتداداً لاجتماعات عقدت قبل شهرين في السعودية وكانت عملية وهادفة لتحقيق مصلحة البلدين بناء على توجيهات قيادة كلا البلدين الشقيقين.

وأثنى على جهود رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في تحقيق الأهداف المشتركة بين برلماني البلدين، مشيرا إلى أهمية تعزيز عمل لجان الأخوة البرلمانية المتبادلة والعمل على تنفيذ زيارات مخرجات اللجان المختصة، مثلما أكد أهمية زيارة تلك اللجان إلى مجلس الشورى السعودي والعمل على تنسيق لقاءات لهم مع المسؤولين السعوديين بشأن تنفيذ مطالبها التي تعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.

وحضر المباحثات عن جانب مجلس الشورى السعودي: أعضاء مجلس الشورى عبد المحسن بن محمد المنيف، ومبارك بن خلف الدوسري، والدكتور ناصح بن ناصح البقمي، واللواء مساعد بن سالم الخالدي.

وعن الجانب الأردني حضر المباحثات: النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور نصار الحيصة، ومساعد رئيس مجلس النواب رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية السعودية النائب ذياب المساعيد، ومساعد رئيس مجلس النواب النائب وائل رزوق، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية النائب خلدون حينا.





-- (بترا)



م ب/ب ط

09/09/2023 13:35:22