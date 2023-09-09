تنظيم بطولة كأس الأردن للقوس والسهم

عمان 9 أيلول (بترا)- اختتمت منافسات اليوم الأول من المرحلة الثالثة من بطولة كأس الأردن للقوس والسهم، التي أقيمت على ملعب نادي مدينة الحسين للشباب.

وأسفرت نتائج فئة القوس الأولمبي ناشئين وناشئات (فئة مختلطة)، التي جرت أمس الجمعة، عن فوز اللاعبة لارا الداوودي، بالمركز الأول والميدالية الذهبية، في حين حصلت اللاعبة نور قورشه، على الميدالية الفضية، وحصل اللاعب جعفر الخصاونة، على الميدالية البرونزية.

وفي فئة القوس البدائي ناشئين وناشئات (فئة مختلطة) فازت اللاعبة دارما أبو حجلة، بالميدالية الذهبية وفاز اللاعب عز الدين دحبور، بالميدالية الفضية، في حين فاز اللاعب أحمد رمضان بالميدالية البرونزية.

وسوف تقام اليوم السبت، الأدوار الإقصائية لفئات رجال وسيدات القوس الأولمبي، وفئة القوس البدائي رجال وسيدات (فئة مختلطة)، بالإضافة إلى مباريات الفرق المختلطة للقوس الأولمبي (لاعب + لاعبة).

وبطولة كأس الأردن للقوس والسهم عبارة عن ثلاث مراحل، يجمع كل لاعب عدداً من النقاط بعد كل مرحلة، ويتم ترتيب اللاعبين بعد المراحل الثلاثة، حيث يتم التنافس في النهائي على كأس الأردن في كل فئة.

--بترا)

خ خ/أ م/ف ق

09/09/2023 13:22:57