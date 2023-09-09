تنظيم بطولة كأس الأردن للقوس والسهم

تنظيم بطولة كأس الأردن للقوس والسهم
التاريخ
9/9/2023 2:30:26 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 9 أيلول (بترا)- اختتمت منافسات اليوم الأول من المرحلة الثالثة من بطولة كأس الأردن للقوس والسهم، التي أقيمت على ملعب نادي مدينة الحسين للشباب.
وأسفرت نتائج فئة القوس الأولمبي ناشئين وناشئات (فئة مختلطة)، التي جرت أمس الجمعة، عن فوز اللاعبة لارا الداوودي، بالمركز الأول والميدالية الذهبية، في حين حصلت اللاعبة نور قورشه، على الميدالية الفضية، وحصل اللاعب جعفر الخصاونة، على الميدالية البرونزية.
وفي فئة القوس البدائي ناشئين وناشئات (فئة مختلطة) فازت اللاعبة دارما أبو حجلة، بالميدالية الذهبية وفاز اللاعب عز الدين دحبور، بالميدالية الفضية، في حين فاز اللاعب أحمد رمضان بالميدالية البرونزية.
وسوف تقام اليوم السبت، الأدوار الإقصائية لفئات رجال وسيدات القوس الأولمبي، وفئة القوس البدائي رجال وسيدات (فئة مختلطة)، بالإضافة إلى مباريات الفرق المختلطة للقوس الأولمبي (لاعب + لاعبة).
وبطولة كأس الأردن للقوس والسهم عبارة عن ثلاث مراحل، يجمع كل لاعب عدداً من النقاط بعد كل مرحلة، ويتم ترتيب اللاعبين بعد المراحل الثلاثة، حيث يتم التنافس في النهائي على كأس الأردن في كل فئة.
--بترا)
خ خ/أ م/ف ق
09/09/2023 13:22:57
MENAFN09092023000117011021ID1107037965
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