Saturday, 09 September 2023 10:06 GMT

تنظيم بطولة كأس الأردن للقوس والسهم

9/9/2023 2:30:26 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 أيلول (بترا)- اختتمت منافسات اليوم الأول من المرحلة الثالثة من بطولة كأس الأردن للقوس والسهم، التي أقيمت على ملعب نادي مدينة الحسين للشباب.
وأسفرت نتائج فئة القوس الأولمبي ناشئين وناشئات (فئة مختلطة)، التي جرت أمس الجمعة، عن فوز اللاعبة لارا الداوودي، بالمركز الأول والميدالية الذهبية، في حين حصلت اللاعبة نور قورشه، على الميدالية الفضية، وحصل اللاعب جعفر الخصاونة، على الميدالية البرونزية.
وفي فئة القوس البدائي ناشئين وناشئات (فئة مختلطة) فازت اللاعبة دارما أبو حجلة، بالميدالية الذهبية وفاز اللاعب عز الدين دحبور، بالميدالية الفضية، في حين فاز اللاعب أحمد رمضان بالميدالية البرونزية.
وسوف تقام اليوم السبت، الأدوار الإقصائية لفئات رجال وسيدات القوس الأولمبي، وفئة القوس البدائي رجال وسيدات (فئة مختلطة)، بالإضافة إلى مباريات الفرق المختلطة للقوس الأولمبي (لاعب + لاعبة).
وبطولة كأس الأردن للقوس والسهم عبارة عن ثلاث مراحل، يجمع كل لاعب عدداً من النقاط بعد كل مرحلة، ويتم ترتيب اللاعبين بعد المراحل الثلاثة، حيث يتم التنافس في النهائي على كأس الأردن في كل فئة.
--بترا)
خ خ/أ م/ف ق
09/09/2023 13:22:57

MENAFN09092023000117011021ID1107037965

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث