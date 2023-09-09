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مهيرات بطلا للجولة النهائية من بطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي

9/9/2023 2:30:25 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

‏عمان 9 أيلول (بترا)- توج السائق ثابت المهيرات، ‏وملاحه محمد المهيرات (تويوتا ‏هايلوكس)، بلقب الجولة ‏‏الثالثة والأخيرة من بطولة الأردن ‏لسباقات الدفع الرباعي والمجموعة برو‎ ‎‎‏‏‏"‏PRO‏"‏‎‏ ، التي أقيمت أمس الجمعة، في منطقة الكاولين – ماحص.
وفاز السائق حمدان العواملة، ‏وملاحه عمر العمري (سوزوكي ساموراي) بلقب مجموعة سيمي برو‎ ‎‏"‏SEMI PRO‏"‏‎، وفاز السائق ‏مصطفى جويحان، وملاحه عمر ‏الزوايدة (جيب رانجلر)، بلقب الجولة الثالثة لفئة المبتدئين – الهواة.
وأقيمت الجولة النهائية بدعم من شركة زين الأردن وماوتن ‏ديو.‏
وسجل للمشاركة في السباق 42 سائقا من الأردن وفلسطين، وتكون السباق من الجولة ‏‏الأولى التأهيلية لجميع المشاركين، وجولة لأفضل ‏‏15 نتيجة.‏
--(بترا)
خ خ/أ م/ف ق
09/09/2023 13:21:55

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