‏عمان 9 أيلول (بترا)- توج السائق ثابت المهيرات، ‏وملاحه محمد المهيرات (تويوتا ‏هايلوكس)، بلقب الجولة ‏‏الثالثة والأخيرة من بطولة الأردن ‏لسباقات الدفع الرباعي والمجموعة برو‎ ‎‎‏‏‏"‏PRO‏"‏‎‏ ، التي أقيمت أمس الجمعة، في منطقة الكاولين – ماحص.

وفاز السائق حمدان العواملة، ‏وملاحه عمر العمري (سوزوكي ساموراي) بلقب مجموعة سيمي برو‎ ‎‏"‏SEMI PRO‏"‏‎، وفاز السائق ‏مصطفى جويحان، وملاحه عمر ‏الزوايدة (جيب رانجلر)، بلقب الجولة الثالثة لفئة المبتدئين – الهواة.

وأقيمت الجولة النهائية بدعم من شركة زين الأردن وماوتن ‏ديو.‏

وسجل للمشاركة في السباق 42 سائقا من الأردن وفلسطين، وتكون السباق من الجولة ‏‏الأولى التأهيلية لجميع المشاركين، وجولة لأفضل ‏‏15 نتيجة.‏

--(بترا)

خ خ/أ م/ف ق

09/09/2023 13:21:55