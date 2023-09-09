مهيرات بطلا للجولة النهائية من بطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي
التاريخ
9/9/2023 2:30:25 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 9 أيلول (بترا)- توج السائق ثابت المهيرات، وملاحه محمد المهيرات (تويوتا هايلوكس)، بلقب الجولة الثالثة والأخيرة من بطولة الأردن لسباقات الدفع الرباعي والمجموعة برو "PRO" ، التي أقيمت أمس الجمعة، في منطقة الكاولين – ماحص.
وفاز السائق حمدان العواملة، وملاحه عمر العمري (سوزوكي ساموراي) بلقب مجموعة سيمي برو "SEMI PRO"، وفاز السائق مصطفى جويحان، وملاحه عمر الزوايدة (جيب رانجلر)، بلقب الجولة الثالثة لفئة المبتدئين – الهواة.
وأقيمت الجولة النهائية بدعم من شركة زين الأردن وماوتن ديو.
وسجل للمشاركة في السباق 42 سائقا من الأردن وفلسطين، وتكون السباق من الجولة الأولى التأهيلية لجميع المشاركين، وجولة لأفضل 15 نتيجة.
--(بترا)
خ خ/أ م/ف ق
09/09/2023 13:21:55
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