اتحاد الجولف ينظم بطولة الأردن المفتوحة

عمان 9 أيلول (بترا)- أعلن اتحاد الجولف، اليوم السبت، عن استضافة النسخة الـ 32 من بطولة الأردن المفتوحة للجولف، والتي تقام على ملاعب نادي واحة أيلة، بمدينة العقبة، في الفترة من 5 - 7 تشرين الأول المقبل.

ووجه اتحاد اللعبة، خطابات دعوة إلى العديد من الاتحادات العربية للمشاركة في البطولة، إلى جانب تشكيله عدة لجان، لإخراج البطولة بشكل يليق بالسمعة والمكانة التي باتت تحظى بها بطولة الأردن، والتي أصبحت من الجولات المهمة في المنطقة، خاصة وأنها مسجلة ضمن روزنامة بطولات التصنيف العالمي للهواة، ما يعزز من فرص المشاركة الواسعة.

وكلف مجلس إدارة اتحاد الجولف عضو مجلس الإدارة نظام العساسفة، مديرا عاما للبطولة، وعاكف الدجاني، مديرا لإدارة التنظيم واللوجستيات، ووليد أبو السميد، من أكاديمية أيلة للجولف بمهمة إدارة الملعب والتنسيق الفني، فيما تم تسمية شادي جبجي، رئيسا للجنة الحكام.

وأكد العساسفة، أن النسخة المقبلة من بطولة الأردن المفتوحة تشكل امتدادا لنجاحات النسخ السابقة، على صعيد حسن التنظيم والإقامة وحجم المشاركة، لافتا إلى وضع اللمسات الأخيرة على خطة التنقل والإقامة والتدريب.

من جانبه، أشار رئيس اتحاد الجولف الدكتور نضال المجالي، أن تكاملية استمرار دعم اللجنة الأولمبية وشركة واحة أيلة وهيئة تنشيط السياحة ومديرية الأمن العام لإقامة هذه البطولة سنويا، يعزز من وضع رياضة الجولف الأردنية ضمن أعلى مستويات التمثيل والمشاركة والتطور محليا وعربيا وعالميا، بما يضمن أن يكون الأردن محطة أساسية في برامج محترفي وهواة رياضة الجولف، لزيارتها ضمن برامج سفرهم.

ويذكر أن شركة واحة أيلة للتطوير (الشريك الاستراتيجي)، حرصت على تسخير جميع إمكانياتها لإنجاح برنامج البطولة، سواء في الدعم المالي أو اللوجستي، حيث يسعى القائمون على نادي وأكاديمية أيلة للجولف على أن يكون جاهزا لاستضافة هذا الحدث الأهم في أجندة بطولات الجولف.

-- (بترا)

خ خ/أ م/ب ط

09/09/2023 13:12:12