اتحاد الجولف ينظم بطولة الأردن المفتوحة

اتحاد الجولف ينظم بطولة الأردن المفتوحة
التاريخ
9/9/2023 2:30:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 9 أيلول (بترا)- أعلن اتحاد الجولف، اليوم السبت، عن استضافة النسخة الـ 32 من بطولة الأردن المفتوحة للجولف، والتي تقام على ملاعب نادي واحة أيلة، بمدينة العقبة، في الفترة من 5 - 7 تشرين الأول المقبل.
ووجه اتحاد اللعبة، خطابات دعوة إلى العديد من الاتحادات العربية للمشاركة في البطولة، إلى جانب تشكيله عدة لجان، لإخراج البطولة بشكل يليق بالسمعة والمكانة التي باتت تحظى بها بطولة الأردن، والتي أصبحت من الجولات المهمة في المنطقة، خاصة وأنها مسجلة ضمن روزنامة بطولات التصنيف العالمي للهواة، ما يعزز من فرص المشاركة الواسعة.
وكلف مجلس إدارة اتحاد الجولف عضو مجلس الإدارة نظام العساسفة، مديرا عاما للبطولة، وعاكف الدجاني، مديرا لإدارة التنظيم واللوجستيات، ووليد أبو السميد، من أكاديمية أيلة للجولف بمهمة إدارة الملعب والتنسيق الفني، فيما تم تسمية شادي جبجي، رئيسا للجنة الحكام.
وأكد العساسفة، أن النسخة المقبلة من بطولة الأردن المفتوحة تشكل امتدادا لنجاحات النسخ السابقة، على صعيد حسن التنظيم والإقامة وحجم المشاركة، لافتا إلى وضع اللمسات الأخيرة على خطة التنقل والإقامة والتدريب.
من جانبه، أشار رئيس اتحاد الجولف الدكتور نضال المجالي، أن تكاملية استمرار دعم اللجنة الأولمبية وشركة واحة أيلة وهيئة تنشيط السياحة ومديرية الأمن العام لإقامة هذه البطولة سنويا، يعزز من وضع رياضة الجولف الأردنية ضمن أعلى مستويات التمثيل والمشاركة والتطور محليا وعربيا وعالميا، بما يضمن أن يكون الأردن محطة أساسية في برامج محترفي وهواة رياضة الجولف، لزيارتها ضمن برامج سفرهم.
ويذكر أن شركة واحة أيلة للتطوير (الشريك الاستراتيجي)، حرصت على تسخير جميع إمكانياتها لإنجاح برنامج البطولة، سواء في الدعم المالي أو اللوجستي، حيث يسعى القائمون على نادي وأكاديمية أيلة للجولف على أن يكون جاهزا لاستضافة هذا الحدث الأهم في أجندة بطولات الجولف.
-- (بترا)
خ خ/أ م/ب ط
09/09/2023 13:12:12
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