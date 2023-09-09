مسارات الأردنية تنظم جلسة حوارية حول ملف التعليم

عمان 9 أيلول (بترا) - نظمت مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير، جلسة حوارية حول "ملف التعليم ما بين مجلس النواب والمجتمع المدني"، ضمن مشروع تعزيز التعاون المؤسسي بين البرلمان والمجتمع المدني، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، بمشاركة أعضاء من مجلسي الأعيان والنواب وحضور ممثلين من مؤسسات المجتمع المدني.

وبحسب بيان للمؤسسة اليوم السبت، تطرق الحضور إلى الحديث عن واقع التعليم في الأردن بشقيه المدرسي والجامعي، والدور الحكومي في تعزيز وتمكين هذا القطاع الهام والأساسي، بالإضافة إلى دور القطاع الخاص في تطوير وتحسين مستوى الخدمات والمخرجات التعليمية.

بدورها، أكدت عضو مجلس النواب النائب أسماء الرواحنة، أهمية التعليم والعلم في تنشئة ونمو وتطور المجتمعات وأنه المستقبل الحقيقي للأردن.

وأشارت إلى أن قطاع التعليم في الأردن يحتاج عدة عناصر أساسية هي، المناهج المتطورة والمرتبطة بالعقيدة والوطنية، بالإضافة إلى البيئة المدرسية السليمة والمحفزة للطلبة، والمعلم باعتباره صانع المحتوى وصانع التغيير في المجتمعات وتشكيل الأجيال.

وكشفت في حديثها عن كثير من التحديات التي يواجهها قطاع التعليم في الأردن وأبرزها المخرجات، إضافة إلى أن المعلم يواجه التحديات الكبيرة داخل الميدان وداخل الغرفة الصفية وغيابه عن المشاركة في تعديل المناهج الدراسية، كونه الأقدر على إيصال أفكار تلك المناهج للطلبة، كما أشارت إلى أن البيئة المدرسية لا بد ان تكون جاذبة، من ملاعب ومكتبات ومساحات ترفيهية ومحو أمية.

وأكدت أنه لا بد من إعادة نشر ثقافة التعليم المهني وتوزيعها بشكل عادل مع المسار الأكاديمي وبشكل سليم، لأننا نحتاج إلى الطلاب المهنيين والأكاديميين وبشكل يغطي احتياجات المجتمع، ونطالب في تخصصات في التعليم المهني.

وبينت أنه لا بد من تغيير النظرة الاجتماعية لطلاب وخريجي التخصصات المهنية، وعدم النظر إليهم بأقل من التخصصات العلمية الأخرى.

من جهته، أكد مدير مشروع تعزيز التعاون المؤسسي بين البرلمان والمجتمع المدني عبد الحميد الخطيب، أن المشروع يهدف إلى خلق حالة من التعاون المؤسسي بين مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد أننا نؤمن بأن دور مجلس النواب الأردني هو دور رقابي تشريعي، لكن نحاول من خلال هذه الورشات إيجاد قنوات اتصال بين المؤسسات لنشر الأفكار وتبادلها فيما يتعلق بقضايا المجتمع المختلفة.

من جانبهم، أشار الحضور من الشباب وممثلي مؤسسات المجتمع المدني في مداخلاتهم إلى أهمية وحق التعليم للجميع.

وأكدوا أن مشكلات القطاع التعليمي تحتاج إلى دراسة ملف التعليم بكامله وإعادة تقييم قدرات الدولة على الاهتمام بالقطاع التعليمي وتحسين مخرجاته وتوفير الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة، إضافة إلى توفير مناهج متقدمة وحديثة.

وطالبوا بأهمية تحسين نظام التعليم، خاصة نظام الثانوية العامة (التوجيهي) وما ينتج عنه من رعب النجاح والرسوب، ورعب الحصول على معدلات عالية لتحصيل مقعد جامعي.

بالإضافة إلى تأكيدهم أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، لنجاح المسيرة التعليمية في الأردن وضمان تحسينها وإصلاحها.

وتناول الحضور سبب استحداث التخصصات الجامعية المشبعة، متسائلين هل الهدف تجاري من قبل أصحاب الجامعات أم أنه حاجة وضرورة ولا بد من طرح الموضوع على الجهات المعنية، خاصة مجلس النواب، لوقف افتتاح التخصصات الراكدة.

وتناولوا الأسلوب التقليدي في التعليم الجامعي والمدرسي والمناهج والتي لا تلبي أي طموحات لأجيال المستقبل، وهي استنساخ لأي مخرجات سابقة لا تزال تعاني من البطالة، حيث تشهد المؤسسات التعليمية جمودا في الأسلوب التعليمي، إضافة إلى البنية التحتية وأبرزها الحجم الكبير من الطلبة في الغرف الصفية، التي تمنع المعلم من الإبداع وإيصال العلم إلى الطلبة.

-- (بترا)

ع س/أ م/ب ط

09/09/2023 13:10:01