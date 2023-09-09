تخريج 59 مشاركا في مخيم جائزة الحسن للشباب المستوى البرونزي

عمان 9 أيلول (بترا) - احتفل مكتب جائزة الحسن للشباب، بتخريج 59 مشاركا في مخيم الجائزة للمستوى البرونزي والذي استمر لمدة ثلاثة أيام.

ووفقا لبيان الجائزة، اليوم السبت، اشتمل حفل التخريج الذي حضره مدير الشؤون الشبابية في وزارة الشباب فراس الشوابكة، على إيجاز من قبل قائد المخيم، وكلمة للمشاركين الذين تحدثوا عن تجربتهم في المخيم وكيف كان لها دور كبير في بناء مهارات جديدة وتعزيز الثقة بالنفس.

وشارك في حفل التخريج 59 مشاركا من مراكز شبابية وهي مركز شباب الريشة، الكرك، الغويرية، العارضة، السلط، اربد، عجلين، الزرقاء، وحي الأمير محمد.

واشتملت فعاليات المخيم على محاضرة حول الإسعافات الأولية ومهارات الإخلاء، والتدريب على مهارات قراءة الخارطة واستعمال البوصلة وحركات المشاة، كما تم تنفيذ مسير وتطبيق مهارات التعايش، وزيارة ميدانية إلى متحف الدبابات الملكي واستخدام سجل الجائزة المحوسب وحفلة سمر.

وفي الختام وزع الشوابكة الشهادات على المشاركين وهيئة الإشراف.

-- (بترا)

س ح/ب ط

09/09/2023 12:51:48

