القاهرة 9 أيلول (بترا) - انطلق في القاهرة، اليوم السبت، المؤتمر الـ 34 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، تحت عنوان "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ويتناول المؤتمر الذي يشارك به ممثلا عن الأردن، وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، جوانب مهمة في الفضاء الإلكتروني والتطور التكنولوجي، وما يرتبط بهما أو يدور في فلكهما من وسائل ذات أثر بالغ في بناء الوعي بصفة عامة، وقضايا الخطاب الديني بصفة خاصة.

وأكد وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، ضرورة الوقوف بدقه على وسائل التطور التكنولوجي لتعظيم الإفادة من إيجابياتها، وتفادي مخاطرها، والتغلب على تحدياتها، وبخاصة ما يتصل بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في خدمة المجال الدعوي، مؤكدا أنه إضافة للوسائل القائمة من الدعوة المباشرة أو الافتراضية، وليس بديلًا عن أي منهما.

وأشار جمعة الى أهمية ان يخرج الاجتماع بسبل جديدة لاستخدام وسائل التواصل الإلكتروني والتقنيات استخدامًا رشيدًا لملء الفراغ في هذا المجال وعدم تركه للمتطرفين أو العابثين والاتفاق على سبل توظيف الفضاء الإلكتروني في دعم قضايا التسامح الديني، وترسيخ أسس العيش المشترك والسلام العالمي.

-- (بترا)

ن ا/ب ط

09/09/2023 12:40:49