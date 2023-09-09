ستاندر اند بورز تثبت التصنيف الائتماني للمملكة عند مستوى "B+

عمان 9 أيلول (بترا) - أعلنت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني، عن تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل ليبقى عند مستوى "B+/Stable/B".

وعزت الوكالة تثبيت التصنيف إلى نجاح خطة الإصلاح المالي، التي حافظت على الاستقرار المالي عبر خفض العجز والدين ورفع الإيرادات المحلية.

كما أشارت الوكالة إلى نجاح السياسات النقدية للبنك المركزي بمجابهة الضغوط التضخمية العالمية.

وأشارت أيضاً إلى قيام الحكومة بتنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز قدرة الأردن في جذب الاستثمار.

كما أشادت بتمكن الاقتصاد الوطني من مواجهة التحديات العالمية في ظل الاضطرابات التي يمر بها الاقتصاد العالمي.

وعلى صعيد المالية العامة، فقد أشارت الوكالة إلى استمرار التحسن في أداء المالية العامة خلال الفترة الماضية، نتيجة الإصلاحات المتخذة من قبل الحكومة، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية بما نسبته 7.3 بالمئة خلال النصف الأول من العام 2023، مقارنة مع نفس الفترة من العام 2022، وكما توقعت الوكالة انخفاض صافي دين الحكومة العامة ليصل إلى ما نسبته 77 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026.

وتوقعت الوكالة استمرار زخم النمو الاقتصادي للأردن خلال المدى المتوسط (2023-2026)، ليصل متوسط معدل النمو خلال هذه الفترة إلى ما نسبته 3 بالمئة، في ظل الاستمرار بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وبهذا الصدد أكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس، أن تثبيت التصنيف الائتماني للأردن جاء كشهادة عالميه تضاف إلى الشهادات العديدة التي حصل عليها الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي والتي تؤكد نجاح السياسات المالية التي توفر لبنة الأساس لتمكين النمو وخلق الوظائف، وأن الحفاظ على الاستقرار المالي قد حمى الطبقة الوسطى من تداعيات خطيره تعرضت إليها دول أخرى في مواجهة الأزمات العالمية.

كما أكد أن الحكومة تمكنت من تحقيق ذلك دون رفع العبء الضريبي على المواطن.

بدوره، أكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، أن قيام وكالة التصنيف الائتماني ستاندرز اند بورز، بتثبيت التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية للاقتصاد الأردني رغم استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسية والاقتصادية في العالم، يبعث رسائل إيجابية ومطمئنة من جهات دولية متخصصة لمسار الاقتصاد الوطني، وهو ما يعزز من بيئة الاستثمار في المملكة، مبينا أن هذا التثبيت يعكس نجاح المملكة بالمحافظة على سلامة أساسيات الاقتصاد الكلي، ويؤكد ثقة المؤسسات الدولية بالسياسات النقدية والمصرفية التي ينتهجها البنك المركزي الأردني.

-- (بترا)

رش/أ م/ب ط

09/09/2023 12:46:15