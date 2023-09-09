عمان 9 أيلول (بترا)- أجلت السلطات الصينية الليلة الماضية، أكثر من 80 ألف شخص في إقليم جوانجدونج في جنوب الصين، إلى أماكن آمنة بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات.

وبحسب وكالة شينخوا الصينية، تسبب الإعصار "هايكوي" في هطول أمطار غزيرة على العديد من المدن والمقاطعات في منطقة دلتا نهر بيرل، منذ أول أمس الخميس، ما أدى إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وإغلاق طرق.

ورفعت لجنة التخفيف من أثر الكوارث في الإقليم، مستوى الاستجابة الطارئة للإغاثة من الكوارث إلى المستوى الثاني مساء الجمعة، وبدأت 15 مدينة إجراءات الطوارئ للتعامل مع الفيضانات.

-- (بترا)

رصد/م ح/أ م/ب ط

09/09/2023 12:14:16