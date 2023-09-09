الملك يعزي بضحايا الزلزال بالمغرب ويوجه الحكومة بتقديم المساعدات
التاريخ
9/9/2023 2:30:22 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
عمان 9 أيلول (بترا) بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى أخيه جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة بضحايا الزلزال، الذي ضرب عددا من المناطق في إقليم الحوز بالمغرب، يوم أمس الجمعة.
وأكد جلالته وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء في المملكة المغربية في هذا الحادث الأليم، موجها الحكومة بتقديم كل ما يلزم من مساعدات.
وأعرب جلالة الملك في البرقية باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لجلالة الملك محمد السادس وللشعب المغربي العزيز ولأسر الضحايا بهذا المصاب، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.
-- (بترا)
ب ط
09/09/2023 12:05:38
MENAFN09092023000117011021ID1107037956
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