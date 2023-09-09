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جامعة الدول العربية تعزي بضحايا زلزال المغرب

9/9/2023 2:30:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 9 أيلول (بترا) - قدمت جامعة الدول العربية خالص التعازي لأسر ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب وأسفر عن مئات الضحايا والإصابات.
وقدم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، عبر تغريدة على حسابه، خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا الزلزال الذي ضرب المملكة المغربية مساء أمس، داعيا الله أن يحمي هذا البلد العربي العزيز وشعبه الأصيل، وأن يتجاوز هذه الأزمة سريعا.
-- (بترا)
ن ا/أ م/ب ط
09/09/2023 11:33:35

MENAFN09092023000117011021ID1107037953

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