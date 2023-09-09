جامعة الدول العربية تعزي بضحايا زلزال المغرب
التاريخ
9/9/2023 2:30:21 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)
القاهرة 9 أيلول (بترا) - قدمت جامعة الدول العربية خالص التعازي لأسر ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب وأسفر عن مئات الضحايا والإصابات.
وقدم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، عبر تغريدة على حسابه، خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا الزلزال الذي ضرب المملكة المغربية مساء أمس، داعيا الله أن يحمي هذا البلد العربي العزيز وشعبه الأصيل، وأن يتجاوز هذه الأزمة سريعا.
-- (بترا)
ن ا/أ م/ب ط
09/09/2023 11:33:35
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