مصطفى قمر: سيناريو أولاد حريم كريم مكتوب بحرفية شديدة

وأضاف قمر، السيناريست زينب عزيز كتبت السيناريو بذكاء وحرفية شديدة، وحرصت على وضع كل فنان وفنانة في مكانه الصحيح، بالإضافة أنه من إخراج المخرج الكبير علي إدريس، وكان في طاقة إيجابية وروح حلوة بين فريق العمل والحمد لله ظهر ذلك للجمهور .

وتخطى فيلم "أولاد حريم كريم" إيرادات أكثر من 4 مليون جنيه منذ طرحه فى السينمات من 9 أيام .

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري،

بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.



