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دياب يستعد لطرح أغنيته الجديدة هاروني بوس بتوقيع محمد يحيي وتوما

9/9/2023 2:29:44 PM
(MENAFN- Youm7) يستعد النجم دياب لطرح أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "هارونى بوس" من كلمات محمد النجار وألحان محمد يحيى وتوزيع توما، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.


وكان قد طرح المطرب دياب، مؤخرا وفريق مسار إجبارى، أغنيتهما الجديدة حبة طبطبة، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو.


أغنية "حبة طبطبة" من كلمات محمد البحيرى وألحان وتوزيع موسيقى توسى، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".


الأغنية تدور فى إطار شعبى، وتوجه الشكر إلى ذى الصفات الإنسانية، والمواقف والحالات الشجاعة، وأصحاب الثقة بالنفس، الذين يقفون ويساندون فى وقت الشدة.


وشارك الفنان محمد دياب خلال موسم رمضان الماضى، فى بطولة مسلسل تحت الوصاية، بجانب عدد كبير من الفنانين على رأسهم منى زكى وأحمد خالد صالح ورشدى الشامى ومها نصار ومحمد عبد العظيم وأحمد عبد الحميد وعلى الطيب وثراء جبيل ونهى عابدين وجميل برسوم والمسلسل من تأليف شيرين وخالد دياب، وذلك تحت قيادة المخرج محمد شاكر خضير.



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