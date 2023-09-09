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شاهيناز تطرح أحدث أغانيها بعنوان دندنة

9/9/2023 2:29:44 PM
(MENAFN- Youm7) طرحت المطربة شاهيناز أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "دندنة" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات أيمن الشحات الحان وتوزيع آدم حسين.

وتقول كلمات الأغنية :


دندنة ع الهادي
بتلمس قلبي وكياني
وبطير في العالي
والف الدنيا في مكاني
في حالة جميلة وخداني
وسامعة كمانجات
لا ده كده مش عادي
جديد إحساسي ده عليا
لو عدى قصادي

بيخطف قلبي وعنيا
ويملى الدنيا ف عنيا بأجمل نغمات
واللا.. دندنة
صوت أحلى غنوة
في قلب أنا.. دقاتها حلوة
خلاص كده
فرحانة أيوه أنا بيه
حبي ليه.. غيرلي شكلي
توهت فيه.. ونسيت مشاكلي
ده أحلى حب.. الليله دي والا ايه
دندنة
بكلامه خطفني
وبعشق صوته وحروفه
لما بيوصفني
بيغرق قلبي في كسوفه
ولو يوم عدى والا أشوفه
يحصلي جنان
أنا خدت نصيبي
من الدنيا دي لما لقيت
ف غرامه حبيبي
أمان ومحبه حضن وبيت
ولو للصبح عنه حكيت
مش هلقى كلام


يذكر أحدث أعمال شاهيناز برنامج "بنت أصول" وأغنية "لو ناسيين أفكركوا" بمشاركة الفنان محمد رمضان وقالت شاهيناز: "أنا سعيدة جدا بتقديم أغنية "لو ناسيين أفكركوا" ونجاحها، ومحمد رمضان نجم كبير وفنان رائع سعدت بالعمل معه".



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