سليم سحاب عن بليغ حمدى: سابق عصره ونقل الطمى المصرى للعالم فى نوت موسيقية
التاريخ
9/9/2023 2:29:44 PM
(MENAFN- Youm7) أيام تفصلنا عن الاحتفاء بذكرى رحيل الملحن الكبير بليغ حمد الذى رحل عن عالمنا في الـ 12 من شهر سبتمبر، والذى أثر بألحانه وإبداعاته في عالم الموسيقى العربية ونقلها حسبما وصف أهل المهنة أنفسهم ممن وصفوه بعبقرى التلحين، وهو ما نتعرض له في السطور التالية على لسان المايسترو سليم سحاب الذى تحدث إلينا خلال تصريحات خاصة لموقع اليوم السابع قال فيها أنه قابل بليغ حمدى مرة واحدة، وكان يتمنى أن تتوطد العلاقة أكثر، ولكنه سافر بعدها ولم يتقابلا قائلاً : "تأسفت على عدم مقابلتى له فيما بعد لأنه كان ظاهرة موسيقية وسابق عصره بصورة كبيرة".
وأضاف : "بليغ حمدى كان استثنائى، ونقل بألحانه كل ما يحمله من عُمق في الشخصية المصرية، وهو ما يظهر واضحاً مع ألحانه الذى كان يقول عنها ذلك بنفسه، فهو كان متعمق في مصريته، وكما ذكرت من قبل استطاع نقل الطمى المصرى من جذوره بألحانه وأظهرها للعيان في شكل نوت موسيقية".
سليم سحاب
ويعد الملحن الكبير
بليغ حمدى
من أهم الملحنين، ممن ساهمت ألحانه الهامة الذى لحنها طيلة مسيرة فى إثراء الموسيقى العربية، بفضل موهبته الكبيرة وألحانه الخالدة إلى الآن رغم رحيله قبل 30 عاما في 1993، فاحتل بها مكانة كبيرة لدي محبيه وجمهور الموسيقى والغناء بصورة عامة ممن لا يزالوا يتأثروا بألحانه وموهبته الكبيرة.
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