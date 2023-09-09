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سليم سحاب عن بليغ حمدى: سابق عصره ونقل الطمى المصرى للعالم فى نوت موسيقية

9/9/2023 2:29:44 PM
(MENAFN- Youm7) أيام تفصلنا عن الاحتفاء بذكرى رحيل الملحن الكبير بليغ حمد الذى رحل عن عالمنا في الـ 12 من شهر سبتمبر، والذى أثر بألحانه وإبداعاته في عالم الموسيقى العربية ونقلها حسبما وصف أهل المهنة أنفسهم ممن وصفوه بعبقرى التلحين، وهو ما نتعرض له في السطور التالية على لسان المايسترو سليم سحاب الذى تحدث إلينا خلال تصريحات خاصة لموقع اليوم السابع قال فيها أنه قابل بليغ حمدى مرة واحدة، وكان يتمنى أن تتوطد العلاقة أكثر، ولكنه سافر بعدها ولم يتقابلا قائلاً : "تأسفت على عدم مقابلتى له فيما بعد لأنه كان ظاهرة موسيقية وسابق عصره بصورة كبيرة".

وأضاف : "بليغ حمدى كان استثنائى، ونقل بألحانه كل ما يحمله من عُمق في الشخصية المصرية، وهو ما يظهر واضحاً مع ألحانه الذى كان يقول عنها ذلك بنفسه، فهو كان متعمق في مصريته، وكما ذكرت من قبل استطاع نقل الطمى المصرى من جذوره بألحانه وأظهرها للعيان في شكل نوت موسيقية".



سليم سحاب


ويعد الملحن الكبير
بليغ حمدى
من أهم الملحنين، ممن ساهمت ألحانه الهامة الذى لحنها طيلة مسيرة فى إثراء الموسيقى العربية، بفضل موهبته الكبيرة وألحانه الخالدة إلى الآن رغم رحيله قبل 30 عاما في 1993، فاحتل بها مكانة كبيرة لدي محبيه وجمهور الموسيقى والغناء بصورة عامة ممن لا يزالوا يتأثروا بألحانه وموهبته الكبيرة.


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