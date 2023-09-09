وأضاف : "بليغ حمدى كان استثنائى، ونقل بألحانه كل ما يحمله من عُمق في الشخصية المصرية، وهو ما يظهر واضحاً مع ألحانه الذى كان يقول عنها ذلك بنفسه، فهو كان متعمق في مصريته، وكما ذكرت من قبل استطاع نقل الطمى المصرى من جذوره بألحانه وأظهرها للعيان في شكل نوت موسيقية".









ويعد الملحن الكبير

بليغ حمدى

من أهم الملحنين، ممن ساهمت ألحانه الهامة الذى لحنها طيلة مسيرة فى إثراء الموسيقى العربية، بفضل موهبته الكبيرة وألحانه الخالدة إلى الآن رغم رحيله قبل 30 عاما في 1993، فاحتل بها مكانة كبيرة لدي محبيه وجمهور الموسيقى والغناء بصورة عامة ممن لا يزالوا يتأثروا بألحانه وموهبته الكبيرة.