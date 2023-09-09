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تخطت الـ65 عاما.. شارون ستون متألقة فى أحدث ظهور لها

9/9/2023 2:29:44 PM
(MENAFN- Youm7) تألقت الممثلة شارون ستون في أحدث ظهور لها، وهى في سن الـ 65 عاماً، أثناء مغادرتها أحد المطاعم داخل مدينة بيفرلى هيلز، وهى ترتدى أزياء مميزة حسب وصف موقع الديلى ميل لها، والتي أكدت بتقريرها أن الممثلة الشهيرة تحاول دائماً الحفاظ على أناقتها رغم تقدمها بالعمر.

من ناحية أخرى يبدو أن الممثلة الشهيرة
شارون ستون
لا تزال تخبئ لديها مواهب خاصة بعيدًا عن التمثيل، وذلك بعدما ظهرت مؤخرًا
وهي تقف بجوار مجموعة من لوحاتها التشكيلية التي رسمتها بنفسها في سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا.

وذلك بعد مرور أقل من شهر على محنتها الأخيرة الممثلة فى وفاة شقيقها
عن عمر يناهز 57 عامًا وذلك بعد تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة بسبب مرض في القلب، وذلك بعد أقل من ثلاثة شهور من الموت المأساوي لابنه ريفر عن عمر 11 شهرًا فقط، والذى إصابة بحالة كبيرة من الحزن آنذاك.



شارون ستون


وأضافت التقارير أن شارون ستون حاولت من خلال اللوحات إخراج الطاقة السلبية التى عاشتها الفترة الأخيرة بعد تلك المحن وافتقاد شقيقها، حيث نالت استحسان وردود فعل إيجابية من قبل محبيها على تلك اللوحات التى كشفت بها موهبتها فى عالم الرسم.



شارون ستون





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