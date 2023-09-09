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كيف تبنى الثقة مع شريك الحياة لتعيش حياة سعيدة؟.. 4 أسرار

9/9/2023 2:29:41 PM
(MENAFN- Youm7) بناء
الثقة
مع شريك الحياة هو أحد أهم عناصر العلاقة الناجحة والمستدامة. فعندما يكون هناك ثقة قوية بين الشريكين، يتم تعزيز الاتصال العاطفي والقدرة على التفاهم والاحترام المتبادل مع
الطرف الآخر .

ووفقاً لموقع "psychologytoday"
إليك بعض الطرق لتعزيز وبناء الثقة بينك وبين شريك حياتك:

كن واثقا مما تقوله:

على الشخص الذى يريد أن يبنى الثقة في من حوله أن يتوقف عن قول الأشياء التي لا يعنيها حقاً ويكون واضحا حتى لا يساء فهمه، لأن ذلك لا يمثل مشاعره الفعلية، لأن الناس لا تثق بالشخص الذى تخرج من فمه كلمات لا يقصدها.


مشاعر الثقة

تذكر دور الاحترام:

لن يشعر أحد أبدًا بالثقة في شخص يقلل من احترامه أو يجعله يشعر بأنه أقل من غيره أو حتى ينظر إليه بشكل مستخف أو به ازدراء. وهذا ينطبق على أي علاقة، سواء كان عمل أو مشاعر رومانسية، لأنه كلما تزيد المشاعر كانت مشاعر الاحترام أكثر.

كن مستعدا للعطاء والتلقى:

على كل شريك أن يحرص على العطاء كما يحب أن يأخذ، لأن تلك المسألة تعطى الكثير من التوازن في المقابل، ولهذا يجب على كل الشريك أن يكون لديه المقدرة على التلقى والعطاء، مما يزيد من قيمة الشخص وزيادة في التقليل مع المزيد من مشاعر الثقة العالية.


مشاعر الثقة

التعبيرعن المشاعر:

الثقة تأتى عندما يتحدث الشخص عن مشاعره الخاصة دون أخذ حديثه بشكل خاطئ، أو أنه سيظل يهتم به، مع الأستعداد للأستماع له في أي وقت.مما يجعل الشريك يتحدث بكل هدوء دون الحاجة للصراخ أو الهجوم اللفظى، مع التحدث بكل الأفكار الصعبة، مع محاول التحدث بطريقة هادئة لا تؤدى إلى التهديد.



مشاعر الثقة



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