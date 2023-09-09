أبرز تريندات الأزياء من أسبوع الموضة في نيويورك.. جواكيت التسعينيات رجعت
التاريخ
9/9/2023 2:29:41 PM
(MENAFN- Youm7) ظهرت العديد من الاتجاهات في أسبوع الموضة بمدينة نيويور لربيع وصيف 2024، ، وبدأ عرض أسبوع الموضة بنيويورك بعرض الأزياء العلامة التجارية "ach "، و أقيم في مكتبة نيويورك العامة.
وظهر خلال العرض الجواكيت الكبيرة المصنوعة من الجلد والجلد المدبوغ، والمعاطف الواقية من المطر، وأحذية الباليه المدببة و أحذية مكتنزة، و فساتين شفافة بقصات أولية وفساتين محبوكة وتصميمات من الجلود والجينز، وفقاً لما ذكره موقع مجلة " harpersbazaar ".
ومن أبرز اتجاهات الملابس التي ظهرت حتى الأن بأسبوع الموضة بنيويورك، هي: جاكيت أسود جلد
ظهر خلال أسبوع الموضة بنيويورك جاكيت أسود جلد تصميمه مستوحى من تصميمات جواكيت موضة التسعينات .
جاكيت جلد
جاكيت بأكمام مزينة بريش
وظهر خلال بداية أسبوع الموضة بنيويورك جاكيت فضفاض بأكمام مزينة بريش.
أبرز اتجاهات أسبوع الموضة بنيويورك معاطف جلد
وظهر أيضاً خلال بداية أسبوع الموضة بمدينة نيويورك، معاطف جلد طويلة مصممة بجيوب كثيرة وبهذا تعتبر من قطع الملابس العملية.
أسبوع الموضة بنيويورك فستان جلد أسود
وظهر خلال أسبوع الموضة بمدينة نيويورك فستان أسود من الجلد بدون أكمام .
فستان جلد
أحذية ملونة
وارتدت عارضات الأزياء خلال بداية أسبوع الموضة بمدينة نيويورك، أحذية جلد ملونة منها اللون الأرجوانى وأخرى أسود.
أسبوع الموضة بنيويورك حقيبة صغيرة
يبدو أن الحقيبة الصغيرة من الحقائب التي سوف تنتشر بقوة خلال الفترة المقبلة، حيث ظهرت بمنصة أسبوع الموضة بنيويورك مثل حقيبة بيضاء وأخرى زرقاء وسوداء وصفراء وغيرها من الألوان.
أسبوع الموضة بنيويورك
نظارة شمسية على هيئة قلوب
ويبدو أننا سوف نشهد نظارات شمسية بعدسات مختلفة التصميمات منها نظارة على هيئة قلوب .
أبرز اتجاهات أسبوع الموضة بنيويورك
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