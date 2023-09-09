Saturday, 09 September 2023 10:04 GMT

أبرز تريندات الأزياء من أسبوع الموضة في نيويورك.. جواكيت التسعينيات رجعت

9/9/2023 2:29:41 PM
(MENAFN- Youm7) ظهرت العديد من الاتجاهات في أسبوع الموضة بمدينة نيويور لربيع وصيف 2024، ، وبدأ عرض أسبوع الموضة بنيويورك بعرض الأزياء العلامة التجارية "ach "، و أقيم في مكتبة نيويورك العامة.
وظهر خلال العرض الجواكيت الكبيرة المصنوعة من الجلد والجلد المدبوغ، والمعاطف الواقية من المطر، وأحذية الباليه المدببة و أحذية مكتنزة، و فساتين شفافة بقصات أولية وفساتين محبوكة وتصميمات من الجلود والجينز، وفقاً لما ذكره موقع مجلة " harpersbazaar ".

ومن أبرز اتجاهات الملابس التي ظهرت حتى الأن بأسبوع الموضة بنيويورك، هي:

جاكيت أسود جلد

ظهر خلال أسبوع الموضة بنيويورك جاكيت أسود جلد تصميمه مستوحى من تصميمات جواكيت موضة التسعينات .


جاكيت جلد


جاكيت بأكمام مزينة بريش

وظهر خلال بداية أسبوع الموضة بنيويورك جاكيت فضفاض بأكمام مزينة بريش.


أبرز اتجاهات أسبوع الموضة بنيويورك معاطف جلد

وظهر أيضاً خلال بداية أسبوع الموضة بمدينة نيويورك، معاطف جلد طويلة مصممة بجيوب كثيرة وبهذا تعتبر من قطع الملابس العملية.


أسبوع الموضة بنيويورك فستان جلد أسود

وظهر خلال أسبوع الموضة بمدينة نيويورك فستان أسود من الجلد بدون أكمام .


فستان جلد


أحذية ملونة

وارتدت عارضات الأزياء خلال بداية أسبوع الموضة بمدينة نيويورك، أحذية جلد ملونة منها اللون الأرجوانى وأخرى أسود.


أسبوع الموضة بنيويورك حقيبة صغيرة

يبدو أن الحقيبة الصغيرة من الحقائب التي سوف تنتشر بقوة خلال الفترة المقبلة، حيث ظهرت بمنصة أسبوع الموضة بنيويورك مثل حقيبة بيضاء وأخرى زرقاء وسوداء وصفراء وغيرها من الألوان.


أسبوع الموضة بنيويورك


نظارة شمسية على هيئة قلوب

ويبدو أننا سوف نشهد نظارات شمسية بعدسات مختلفة التصميمات منها نظارة على هيئة قلوب .


أبرز اتجاهات أسبوع الموضة بنيويورك






MENAFN09092023000132011024ID1107037942

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث