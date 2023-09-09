ومن أبرز اتجاهات الملابس التي ظهرت حتى الأن بأسبوع الموضة بنيويورك، هي:

ظهر خلال أسبوع الموضة بنيويورك جاكيت أسود جلد تصميمه مستوحى من تصميمات جواكيت موضة التسعينات .





وظهر خلال بداية أسبوع الموضة بنيويورك جاكيت فضفاض بأكمام مزينة بريش.

وظهر أيضاً خلال بداية أسبوع الموضة بمدينة نيويورك، معاطف جلد طويلة مصممة بجيوب كثيرة وبهذا تعتبر من قطع الملابس العملية.

وظهر خلال أسبوع الموضة بمدينة نيويورك فستان أسود من الجلد بدون أكمام .





وارتدت عارضات الأزياء خلال بداية أسبوع الموضة بمدينة نيويورك، أحذية جلد ملونة منها اللون الأرجوانى وأخرى أسود.

يبدو أن الحقيبة الصغيرة من الحقائب التي سوف تنتشر بقوة خلال الفترة المقبلة، حيث ظهرت بمنصة أسبوع الموضة بنيويورك مثل حقيبة بيضاء وأخرى زرقاء وسوداء وصفراء وغيرها من الألوان.





ويبدو أننا سوف نشهد نظارات شمسية بعدسات مختلفة التصميمات منها نظارة على هيئة قلوب .















