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محمود طالب ثانوى يصمم عرائس ماريونيت لشخصيات فرعونية وصعيدية.. صور

9/9/2023 2:29:41 PM
(MENAFN- Youm7) عشق الرسم منذ نعومة أظافره وتمنى أن تتجسد الشخصيات التي رسمها من وحى خياله أمامه وتتحرك وتسير بجواره لكن مع مرور الوقت استطاع أن ينمى موهبته ويحول الشخصيات التي نسجها بخيوط خياله إلى عرائس خشب تتحرك بالخيوط، وعشق هذا النوع من الفن وأجاد فيه ويحلم بأن يصبح علامة من علاماته.


تصميم محمود

تحدث محمود حسام، فنان عرائس الماريونيت ، وهو طالب في الصف الثالث الثانوى، عن موهبته في تصميم العرائس حيث قال لـ" اليوم السابع":" كنت برسم من وأنا طفل ولما أعلنوا في المدرسة عن نشاط لتعليم الرسم، والدي وافق إنى أنضم ليهم، ولاحظت المدرسة موهبتي وقالت لوالدي أني موهوب جداً وممكن أرسم علي أي ورقة، ومع الوقت قدرت أنمى موهبتى وجربت النحت وحبيته وبدأت النحت بالطي الأسواني، والصلصال الملون".


دمية أخرى من تصميم محمود

وعن الصعوبات التي واجتهته أثناء تصميم عرائس الماريونيت، قال :" وفي سنة ثالثة إبتدائي، قررت أجرب اتعلم أعمل عرائس ماريونيت ووقعت في حب الفن ده و فضلت أدور على أماكن أو ورش للتعليم، وللأسف مالقيتش،
وقررت بسبب حبي الشديد للماريونت، أشتغل لوحدي من البيت، بس للأسف الموضوع ماكنش سهل خالص لأنى كنت طفل مفيش معلم يوجهنى، وقعدت كتير بحاول وفشلت،
وأتفرج على مقاطع فيديو لتصميم العرائس وبعد محاولات استمرت لسنتين، قدرت أصمم أول عروسة من ورق الجرايد، وهنا بدأت أتشد أكتر للنوع ده من الفن و طورت من نفسي أكتر وبدأت أحترفه،
وانتهزت فرصة إني أشارك
في
عدة معارض والعرائس عجبت ناس كتير، وتفاعلوا معاها ورقصوا معاها واندمجوا معاها".



دمية لرجل صعيدى

وعن الطريقة التي يتبعها للتوفيق بين دراسته وموهبته، قال :" الدراسة كانت بتساعدنى في إبتكار أفكار لتصميم العرائس وبخصص وقت فراغى خلال فترة الدراسة في تصميم العرائس الخشب والحقيقة النوع ده من الفن اللى يمارسه مايقدرش يبتعد عنه طول حياته ".

يحلم محمود بتحقيق العديد من الإنجازات في تصميم عرائس الماريونيت، والمشاركة في الكثير من المعارض مؤكداً بإنه سوف يظل يمارس هذا النوع من الفن طوال حياته حيث قال :" النوع ده من الفن رحلة كبيرة في حياتي ولسه مكمل فيها وهفضل دايما واقع في سحر الخيوط".



دمية من تصميم محمود
عروسة ماريونيت
محمود خلال مشاركته فى أحد المعارض
محمود مع إحدى الدميات
محمود مع دمية من تصميمه




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