أبراج تتأثر بفراق الأصدقاء أكثر من الحبيب.. الأسد والحوت الأبرز
التاريخ
9/9/2023 2:29:41 PM
(MENAFN- Youm7) يعتبر البعض أصدقائهم بمثابة أشقائهم حيث يقضوا معظم أوقاتهم معهم ويساوندهم في السراء والضراء، لذلك يتأثروا بشدة عند انفصالهم عنهم أكثر من انفصالهم عن أحبائهم فى علاقاتهم العاطفية، وهؤلاء يعتقد أنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية التي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "pinkvilla.". أبراج تتأثر عند انفصالها عن أصدقائها برج الحوت
يُعرف مولود برج الحوت بالعديد من الصفات والتي منها العاطفية الشديدة التي تدفعه للتأثر بالآخرين، كما يتمتع بشخصية اجتماعية لذلك يمتلك الكثير من علاقات الصداقة، سواء من محيط سكنه أو مكان عمله أو حتى خلال مرحلة دراسته، ولأنه عاطفى بطبعه فإنه يعتبر أصدقاءه بمثابة أشقائه ويقضى معهم معظم أوقاته، لذلك يتأثر بشدة عندما ينفصل عنهم ويشعر بالعزلة والوحدة والحزن الشديد.
أبراج تتأثر عند الانفصال عن الصديق برج الأسد
يقدّر برج الأسد الولاء كما معروف بإحساسه القوي بالفخر، و غالبًا ما يشارك العديد من تجاربه وذكرياته مع أصدقائه أثناء ممارسة الرياضة بعد المدرسة أو حتى أثناء ممارسة التمارين في صالة الألعاب الرياضية بعد العمل، ومن ثم، فالانفصال عن صديق مقرب يبدو بالنسبة لمولود برج الأسد كما لو كأنه فقد جزءا من تاريخه، لذلك يعتبر فقدانه لصديقه خسارة كبيرة تجعله يشعر بالحزن الشديد.
الشعور بالوحدة
برج العذراء
يُعرف مولود برج العذراء بطبيعته التحليلية واهتمامه بأدق التفاصيل، و غالبًا ما يستثمر الكثير من وقته وجهده في علاقاته مع أصدقائه، كما يحرص على مقابلتهم ومشاركتهم أسعد اللحظات، لذلك، إذا خسر أحد من أصدقائه، يفكر كثيراً فيما حدث ويشعر بخسارة شديدة، وغالباً ما يؤثر ذلك الموقف في علاقاته بالآخرين، لأن علاقات صداقاته مبنية على الثقة والعواطف لذلك عندما يتعرض للخيانة من أحد أصدقائه يتأثر بشدة ويحزن، لكنه غالبًا ما يكون متوقعا نهاية علاقته مع أصدقائه بسبب المشكلات التي كان يواجهها معهم، لذلك يشعر بالألم لفترة لكن يستطيع معالجته مع مرور الوقت.
الشعور بالوحدة
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