يُعرف مولود برج الحوت بالعديد من الصفات والتي منها العاطفية الشديدة التي تدفعه للتأثر بالآخرين، كما يتمتع بشخصية اجتماعية لذلك يمتلك الكثير من علاقات الصداقة، سواء من محيط سكنه أو مكان عمله أو حتى خلال مرحلة دراسته، ولأنه عاطفى بطبعه فإنه يعتبر أصدقاءه بمثابة أشقائه ويقضى معهم معظم أوقاته، لذلك يتأثر بشدة عندما ينفصل عنهم ويشعر بالعزلة والوحدة والحزن الشديد.

يقدّر برج الأسد الولاء كما معروف بإحساسه القوي بالفخر، و غالبًا ما يشارك العديد من تجاربه وذكرياته مع أصدقائه أثناء ممارسة الرياضة بعد المدرسة أو حتى أثناء ممارسة التمارين في صالة الألعاب الرياضية بعد العمل، ومن ثم، فالانفصال عن صديق مقرب يبدو بالنسبة لمولود برج الأسد كما لو كأنه فقد جزءا من تاريخه، لذلك يعتبر فقدانه لصديقه خسارة كبيرة تجعله يشعر بالحزن الشديد.





يُعرف مولود برج العذراء بطبيعته التحليلية واهتمامه بأدق التفاصيل، و غالبًا ما يستثمر الكثير من وقته وجهده في علاقاته مع أصدقائه، كما يحرص على مقابلتهم ومشاركتهم أسعد اللحظات، لذلك، إذا خسر أحد من أصدقائه، يفكر كثيراً فيما حدث ويشعر بخسارة شديدة، وغالباً ما يؤثر ذلك الموقف في علاقاته بالآخرين، لأن علاقات صداقاته مبنية على الثقة والعواطف لذلك عندما يتعرض للخيانة من أحد أصدقائه يتأثر بشدة ويحزن، لكنه غالبًا ما يكون متوقعا نهاية علاقته مع أصدقائه بسبب المشكلات التي كان يواجهها معهم، لذلك يشعر بالألم لفترة لكن يستطيع معالجته مع مرور الوقت.