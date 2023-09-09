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6 أنواع حلوى غير الجاتوه يمكن تقديمها فى حفلات الزفاف

9/9/2023 2:29:41 PM
(MENAFN- Youm7) عندما يتعلق الأمر بالحلويات في حفلات الزفاف ، فلدينا دائمًا نقطة ضعف تجاه التورتة المحببة، إلى جانب
الحلوى اللذيذة
المتوفرة للاحتفال، لذلك تقديم أكثر من خيار للحلوى لضيوفك يعد فكرة رائعة. وعندما يتعلق الأمر بالمزيد من خيارات الحلوى، يكون هذا أفضل بكثير مثل كعكة الشوكولاتة، وكعكة السكر وغيرها، تعرفي عليها جميعها وفقًا لما ذكره موقع "happywedding".



كوكيز الأفراح


بسكويت رقائق الشوكولاتة

رقائق الشوكولاتة تعد من أكثر أنواع حلويات الأفراح كونها متعددة الإضافات منها المستخدمة بالجبن الكريمي، والقشدة أو بزبدة الفول السوداني بداخلها. بالإضافة إلى ذلك، المكسرات مثل الجوز والصنوبر واللوز.


بسكويت رقائق الشوكولاتة




أزهار زبدة الفول السوداني

حلوى بزبدة الفول السوداني فهي طرية ومطاطية ومغطاة بالشوكولاتة، لذا إذا كنت تبحثين عن خيار رائع لحفل زفافك، فإن أزهار زبدة الفول السوداني هي الخيار الأمثل.


زهرة الحلوى


حلوى بالشوفان

حلوي لذيذة وصحية مكونة من الشوفان وزبدة الفول السوداني والشوكولاتة غير المخبوزة، تمنح طعم رائع إذا كانت ضمن حلوي الزفاف، خاصة إذا كان أحد الضيوف مهووس باللياقة البدنية فتناولها لا يسبب قلق بشأن السعرات الحرارية.


حلوى الشوفان


حلوى الماكارون

الماكرون هو نوع من الكعك الصغير أو البسكويت الذي يمكن صنعه بمجموعة متنوعة من المكونات المختلفة، بما في ذلك اللوز المطحون وجوز الهند والمكسرات الأخرى والسكر والمنكهات والكرز الجليدي والمربى وطلاء الشوكولاتة وما إلى ذلك. حتى الحليب المكثف المحلى.


الماكارون




كوكيز نوتيلا

تعتبر مثل هذه الحلويات طريقة مؤكدة لكسب قلب أي شخص يحب النوتيلا،
كوكيز محشو ومليء بالمربى، أو الشوكولاتة، مزيج النكهات الحلوة والمالحة هذا بسكويت نوتيلا سيحظى بإعجاب ضيوفك بلا شك.


كوكيز نوتيلا


بسكويت اللوز المغطى بالسكر

المعروف أيضًا باسم بسكويت كرة الثلج باللوز، هو نوع من بسكويت الجوز المغطى بالسكر البودرة. أنها تشمل مزيج نكهة غير عادية من اللوز والبرتقال.


بسكويت اللوز المغطى بالسكر




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