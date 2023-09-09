6 أنواع حلوى غير الجاتوه يمكن تقديمها فى حفلات الزفاف

6 أنواع حلوى غير الجاتوه يمكن تقديمها فى حفلات الزفاف
التاريخ
9/9/2023 2:29:41 PM
(MENAFN- Youm7) عندما يتعلق الأمر بالحلويات في حفلات الزفاف ، فلدينا دائمًا نقطة ضعف تجاه التورتة المحببة، إلى جانب
الحلوى اللذيذة
المتوفرة للاحتفال، لذلك تقديم أكثر من خيار للحلوى لضيوفك يعد فكرة رائعة. وعندما يتعلق الأمر بالمزيد من خيارات الحلوى، يكون هذا أفضل بكثير مثل كعكة الشوكولاتة، وكعكة السكر وغيرها، تعرفي عليها جميعها وفقًا لما ذكره موقع "happywedding".
كوكيز الأفراح
بسكويت رقائق الشوكولاتة
رقائق الشوكولاتة تعد من أكثر أنواع حلويات الأفراح كونها متعددة الإضافات منها المستخدمة بالجبن الكريمي، والقشدة أو بزبدة الفول السوداني بداخلها. بالإضافة إلى ذلك، المكسرات مثل الجوز والصنوبر واللوز.
بسكويت رقائق الشوكولاتة
أزهار زبدة الفول السوداني
حلوى بزبدة الفول السوداني فهي طرية ومطاطية ومغطاة بالشوكولاتة، لذا إذا كنت تبحثين عن خيار رائع لحفل زفافك، فإن أزهار زبدة الفول السوداني هي الخيار الأمثل.
زهرة الحلوى
حلوى بالشوفان
حلوي لذيذة وصحية مكونة من الشوفان وزبدة الفول السوداني والشوكولاتة غير المخبوزة، تمنح طعم رائع إذا كانت ضمن حلوي الزفاف، خاصة إذا كان أحد الضيوف مهووس باللياقة البدنية فتناولها لا يسبب قلق بشأن السعرات الحرارية.
حلوى الشوفان
حلوى الماكارون
الماكرون هو نوع من الكعك الصغير أو البسكويت الذي يمكن صنعه بمجموعة متنوعة من المكونات المختلفة، بما في ذلك اللوز المطحون وجوز الهند والمكسرات الأخرى والسكر والمنكهات والكرز الجليدي والمربى وطلاء الشوكولاتة وما إلى ذلك. حتى الحليب المكثف المحلى.
الماكارون
كوكيز نوتيلا
تعتبر مثل هذه الحلويات طريقة مؤكدة لكسب قلب أي شخص يحب النوتيلا،
كوكيز محشو ومليء بالمربى، أو الشوكولاتة، مزيج النكهات الحلوة والمالحة هذا بسكويت نوتيلا سيحظى بإعجاب ضيوفك بلا شك.
كوكيز نوتيلا
بسكويت اللوز المغطى بالسكر
المعروف أيضًا باسم بسكويت كرة الثلج باللوز، هو نوع من بسكويت الجوز المغطى بالسكر البودرة. أنها تشمل مزيج نكهة غير عادية من اللوز والبرتقال.
بسكويت اللوز المغطى بالسكر
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