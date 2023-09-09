وأوضح خلال مؤتمر صحفى عقد فى مدينة ميلانو الإيطالية، أن الحال فى قطاع التأمين، هو أن يقوم القسم بابتكار منتجات وخدمات التأمين والحماية ثم يبيعونها للعملاء. لافتاً إلى أن هذه هى أفضل طريقة للتحكم فى العملاء وخدمتهم لتقرير ما هو أفضل المنتجات والخدمات لعملائنا، كما نتفاعل أيضاً بشكل كبير مع تطور الأسواق، ولا يتعين علينا انتظار الآخرين لتجهيز المنتجات والخدمات التى نعتقد أنها الأفضل لعملائنا، فالأعمال المصرفية هى عمل تجارى واسع النطاق، ونحن نحاول توحيدها وجعل عملية التكامل واضحة فى كل ما نقدمه للعملاء.

ولفت إلى أن مجموعة انتيسا سان باولو أنها الرائدة فى أوروبا، فمن حيث القيمة السوقية، المجموعة فى الجزء الأعلى من التصنيف، حتى مع وجود بنوك أكبر، ونحن فخورون جدًا بهذا التصنيف، الذى فى الواقع يعانى فى الوقت الحالى من بعض التحديات مثل الحرب فى أوروبا وعدم الاستقرار، وهناك عملية تطبيع للسياسة النقدية. ومع ذلك نحن نحقق نجاحًا، مشيراً إلى أن العديد من البنوك التى هى أكبر حجمًا من البنك، وتحتل المرتبة الأعلى، لكن قيمتها أقل بكثير فى السوق لأنها لا ليس لديها القدرة مثلنا على تعويض رأس المال.

وقال: "رغم أننا لا نهتم كثيراً بحجم رأس المال، إلا أنه يمكن القول بأننا بنك تريليونى. وأن رأس المال يأتى معظمه من الإيداع المباشر من العملاء والإقراض للعملاء. وندير الأعمال التقليدية لجمع الأموال والإقراض. ولكننا أيضًا نتحرك بشكل أكبر، مما يجعل مشاركتنا فى إدارة الأصول سبباً رئيسيا فى التأكيد على أننا شركة تدير الأصول بشكل جيد وتحميها".

وتابع: يبلغ عدد العملاء 20 مليون وهو عدد كبير جدًا، نحن أكبر بنك فى إيطاليا. لدينا وجودًا مهمًا جدًا فى بلدان رئيسية أخرى. أما بالنسبة لعدد الفروع، فنحن نتوجه نحو نظام مصرفى أكثر رقمنة ففى إيطاليا، نقوم بتقليل عدد الفروع. خصوصاً بعد كوفيد-19 وحتى الأشخاص العاديين فى منتصف العمر وكبار السن تعلموا كيفية إجراء المعاملات المصرفية دون الذهاب إلى الفرع". مشيراً إلى أنه فى النصف الأول من هذا العام حققنا صافى ربح 4.2 مليار يورو وهو أعلى ربح صافى حققناه على مر السنوات منذ عام 2007، منذ بداية البنك.

أما بخصوص الكفاءة وتكلفة المخاطر، فتكلفة الدخل لدينا تمثل 42٪، وهذا الرقم من أفضل الأرقام فى فئته فى أوروبا. وهناك بعض البنوك فى أوروبا تكون تكلفة دخل لديها أقل، ولكنها فى الغالب بنوك إسبانية. حيث تركز عملياتها بشكل كبير فى أماكن مثل أمريكا اللاتينية، حيث تكون تكلفة العمالة أقل بكثير من الأوروبية على سبيل المثال.

وقال "ولكن فى إيطاليا، قمنا بعمل كبير، ورائع حيث نجحنا فى تقليص مخزون MPL، وهو العامل الأساسى لتكلفة المخاطر. وكان لدينا فى عام 2013 حوالى 60 مليار من MPL. الآن لدينا فقط 10 مليارات صافى، ولدينا 5 مليارات مع تغطية تزيد عن 50%. هذا هو السبب فى انخفاض تكلفة المخاطر بهذا الشكل. وخلال السنوات العشر الماضية، تعلمنا كيف نكون أفضل، وكيف نكون سباقين فى إدارة موقف التدهور الائتمانى. لقد أنشأنا عملية مراقبة كبيرة ولنحاول فهم إذا كانت بعض المواقف ستسوء قريبًا جدًا، صحيح أنه فى بعض الأحيان يمكن أن يتدهور الائتمان، ولكن إذا قمت بالتدخل فى وقت قريب جدًا، فإنك تساعد الشركة على إعادة هيكلة الأعمال حتى لا ينتهى بهم الأمر إلى التخلف عن السداد".

وقال: "نحن بنك مربح ومستدام؛ هذا هو تصنيفنا فى إيطاليا، فنحن رقم واحد فى جميع القطاعات، وأيضاً على مستوى جميع مجالات الأعمال. فنحن نركز على خلق القيمة والربحية. ونقدم القروض والودائع، وكما أننا أكبر بنك فيما يخص صناديق التقاعد وإدارة الأصول والتخصيم. وأثبتت ربحيتها أيضًا أنها مستقرة. حتى فى عام 2020، "عام الكوفيد"، حققنا أرباحًا صافية قدرها 3.5 مليار دولار. ويبلغ دخلنا التشغيلى 78% فى إيطاليا.

وأضاف: "القطاع الخاص فى إيطاليا غنى جدًا؛ ولدينا دين عام فى حدود 2.9 تريليون، لكن ثروة القطاع الخاص تبلغ 11.4 مليار، ولديه مستوى ديون منخفض جدًا، ومعدل ديون الأسر لتنمية الدخل المتاح تبلغ 61٪ بينما فى البلدان الأخرى أعلى بكثير. اما القروض العقارية فتصل فى إيطاليا إلى 63% بمعدل فائدة ثابت. على فترات 5، أو 10، أو 20 سنة. وكنا حذرين فى السماح للعملاء بالحصول على قروض عقارية بسعر فائدة متغير". مشيراً إلى أنه خلال الأزمة المالية العالمية، أغلقت 25% من الشركات الصغيرة والمتوسطة و75% استمروا، وخلال السنوات العشر الماضية، قاموا أيضًا بتحسين ميزانيتهم العمومية. وتم ضخ استثمارات فى التحول الرقمى، وتحسين نموذج الأعمال نحو نظام إنتاج أكثر مراعاة للبيئة وكذلك الرقمنة، للوصول إلى بيئة أكثر استدامة.

ولفت إلى أن الحكومة الإيطالية كانت نشطة جدًا خلال أزمة فيروس كورونا وقامت بدعم الاقتصاد وأصحاب الدخل المنخفض وحققت كذلك عائدات ضريبية أعلى بكثير من حالة التضخم. وتوقع أن ينمو الاقتصاد هذا العام بنسبة حوالى 1%. وقال: أن عام 2024 هو العام الذى سنرى فيه تأثيرات تمويلات الاتحاد الأوروبى، التى تقدر بـ 190 مليار دولار. وتتوقع جميع المؤسسات أن تنمو إيطاليا بشكل أفضل من المعدل فى أوروبا العام المقبل بسبب استغلال صناديق الانتعاش والاستدامة.

وتابع مساهمة العمولات والتأمين من جهة ونسبة التكاليف إلى الإيرادات من الجهة الأخرى تؤكد أن المجموعة نموذج أعمال مميز إلى حد كبير، فنحن بنك فريد. لديه مساهمة من العمولات تتنوع فى الإيرادات العليا، وبالتالى تخلق القدرة على تحمل الأزمات. وتتماشى مساهمتنا مع يو بى إس وكريديت سويس. لكن لدينا نسبة تكاليف إلى إيرادات أقل بكثير. لأننا نشارك فى إدارة الثروات.

وأكد أن استراتيجية المجموعة كانت لتقليل تكلفة المخاطر، وبيع المخزون من الديون المتعثرة بشكل أساسى. حيث قمنا بالعديد من الاستثمارات فى التكنولوجيا، Isybank فالنظام المصرفى يجب أن ينتقل من النظام الرئيسى التقليدى، إلى هياكل سحابية وبنية مفتوحة. وقال: "إذا كنت ترغب فى البقاء رابحًا ومستدامًا على المدى الطويل، عليك أن تساعد عملائك على الانتقال نحو نظام إنتاج أكثر خضرة. يكونون فيه أكثر قدرة على التحمل ومستقرين مع أقل مخاطر".

أشار إلى أن نمو العمولات الآن أقل من المتوقع لأنه عندما قمنا بذلك، كانت معدلات الخطة الصناعية عند الصفر، لذلك كنا نفترض تحقيق ربح صغير جدًا من أعمال الإقراض التقليدية. ولكن الآن نقوم بعمل أقل فى العمولات والمساهمة فى الالتزام البيئى والاجتماعى وحوكمة الشركات.

وقال: "فى ظل إقراض 15 مليار لمبادرات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، لدينا 220.000 من الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التى حصلت على درجة EAG لذلك نقوم بتسجيل نقاط كل عميل حتى قبل التفكير فى الإقراض. وأعتقد أن هذه الأرقام قد تناولت نقطة واحدة فقط ذات صلة للغاية، وهى 5 مليارات استثمار فى نمو التكنولوجيا ولكن بدون هذا النوع من الاستثمار لا يمكن تحقيق الاستدامة. وهذا مجال آخر يكون فيه الحجم مهمًا لأنه فى بعض الأحيان تكون معظم الاستثمارات عبارة عن تكلفة ثابتة، لذلك إما أن تكون بنكًا لديه أصول بقيمة 200 مليار أو بنكًا لديه أصول بقيمة تريليون. وهو ما يعنى أن بعض أنواع الاستثمارات لها نفس التكلفة تقريبًا".

وأضاف: "هذا العام، مجلس إدارتنا للسنة الثانية حصل على أفضل الجوائز منها أفضل رئيس تنفيذى لسادس أو لسابع مرة على التوالى، وأفضل رئيس تنفيذى، وأفضل مدير مالى للعام السابع على التوالى، وأفضل فريق علاقات المستثمرين، وأفضل متخصص فى علاقات المستثمرين ماركو ديل فراتى، وأفضل بنك للاتصالات فى ASG."

المجموعة ملتزمة بالمبادئ البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على مستوى المجموعة ومنها مصر وقد بدأنا فى تصنيف عملائنا من حيث الاستدامة عن طريق إرسال استبيان إلى عملائنا من الشركات.

وردا على سؤال حول ما هو المقصود بالنظام المصرفى المتكامل أجاب: أن الخدمات المصرفية الكاملة تعنى أن تتواصل مع مصرفنا حتى تتمكن من إيداع أموالك، أو يمكنك الحصول على رهن عقارى أو الحصول على المساعدة لشركة ناشئة. كما يمكنك العثور على طريقة لإدارة ثروتك، والحصول على جميع المنتجات وتأمين منزلك، وحياتك، وجميع احتياجاتك الرئيسية فى مجال الخدمات المصرفية والتأمين وإدارة الأصول. ويمكن الحصول على هذه الخدمات من خلال الفروع أو عبر تطبيقنا الأول المخصص للبنك التقليدى والثانى تطبيق Isybank. المخصص لما يزيد عن 4 ملايين شخص أو أقل.

وردا على سؤال حول كيف ينظر المستثمرين الدوليين إلى المجموعة، قال: "لدينا فرصة للتفاعل المباشر مع المستثمرين المؤسسين الرئيسيين مثل BlackRock Amundi، ما يعنى أن البنك قوى جدًا. وقد أصدرنا الأسبوع الماضى الرقم 81، الذى يشير إلى منتجات محفوفة بالمخاطر للغاية. لذلك أردنا إصدار 750.000.000. وحصلنا على 5 مليار طلب"، مضيفاً أن المستثمرين ينظرون إلينا باعتبارنا بنكًا مستقرًا وموثوقًا وربحى. فخلال العديد من الأزمات، مثل فيروس كورونا والأزمة المالية العالمية، لم يكن لدينا اى خسارة. هذا هو السبب الذى يجعل المستثمرين على طمأنينة وثقة فى شركة انتيسا.

وتابع، أصدرنا هذا العام 16 مليارًا من السندات المختلفة، بدءًا من سندات كوفيد وحتى سندات الدرجة الممتازة وغير المفضلة 281. لكن الطلب كان أكثر من ضعف هذا المبلغ الإجمالى. ولا يزال هناك طلب غير مرضى من مجتمع المستثمرين للاستثمار فى انتيسا، لأننى أعتقد أن هذه الأرقام تدعم حقيقة أن البنك يُنظر إليه على أنه أحد أفضل البنوك من حيث الربحية والموثوقية وما إلى ذلك.

ورداً على سؤال عن التصنيفات العالمية للمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة أجاب فى عام 2019، أنشأنا منصة تضم ستة مليارات من القروض المخفضة، أى القروض بأسعار مخفضة، وكان الخصم كبيراً، حيث يتراوح بين 30 إلى 50 نقطة أساس، حيث قررنا أن نكسب أقل على القروض الخضراء أو الدائرية، مشيراً إلى أن الاقتصاد الدائرى، يعنى أن هناك وضعًا اقتصاديًا دائريًا، حيث لا يوجد لديك أى نفايات. ونحن ملتزمون بالتحول نحو عالم أكثر اخضرارًا. ومعظم السندات التى أصدرناها فى الأسواق الدولية، هى سندات خضراء، لذلك نقوم بجمع الأموال ونلتزم باستخدامها فى الإقراض الأخضر.

وأوضح أنه خلال أزمة كوفيد-19، قررنا تخصيص مائة مليون لدعم النظام الصحى فى البلاد، ولدينا قروض للمناطق الاجتماعية الأقل نموًا، وفى وسط وجنوب إيطاليا، وبأسعار مخفضة أيضًا. ومع التضخم قرر الرئيس التنفيذى منح كل موظف 500 يورو، ثم 500 يورو إضافية. وكان أول من وافق على طلب النقابات لزيادة الراتب، بنسبة تقدر بحوالى 9%، بسبب مشكلة التضخم.



