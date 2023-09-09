تعرف على أحدث مستجدات تطوير قطاع الغزل والنسيج فى 8 معلومات

1 - مصنع "غزل 4" منتظر افتتاحه خلال أسابيع.

2 - يعد مصنع غزل (4) باكورة الافتتاحات بإجمالي عدد مرادن 71808 مردن غزل .

3 – تبلغ طاقته الإنتاجية 15 طن غزل يوميًا.

4 - التطوير بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، يمثل نحو 40% من إجمالي المشروع.

5 - المجال مفتوح أمام القطاع الخاص للشراكة فى خطة التطوير خاصة فى مراحل النسيج والتجهيزات والصباغة والملابس وغيرها.

6 - توفير كميات الأقطان التى

تكفى لتشغيل المصانع لحين جني المحصول الجديد والتواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من أجود الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة



7 - تم تجهيز أول شحنة تصدير من الغزول الجديدة للخارج فى إطار التصدير التجريبى والتجهيز

لطلبيات أخرى لصالح عملاء التصدير والسوق المحلي بكمية 150 طن تقريبًا.

8 - تم عمل الشحنات التجريبية لعملاء التصدير في دول تركيا و ألمانيا و البرتغال والمملكة العربية السعودية.