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تعرف على أحدث مستجدات تطوير قطاع الغزل والنسيج فى 8 معلومات

9/9/2023 2:29:36 PM
(MENAFN- Youm7) تفقد الدكتور مهندس محمود عصمت،
وزير قطاع الأعمال العام ، ترافقه قيادات الوزارة وقيادات الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس اليوم السبت، شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى اطمئن خلالها على مواصلة التشغيل التجريبى لمراحل الإنتاج المختلفة، وذلك في إطار استراتيجية دعم الصناعة والتوسع في التصنيع وتعظيم العوائد الاقتصادية للمواد الخام تعرف على التفاصيل في 8 معلومات .

1 - مصنع "غزل 4" منتظر افتتاحه خلال أسابيع.

2 - يعد مصنع غزل (4) باكورة الافتتاحات بإجمالي عدد مرادن 71808 مردن غزل .

3 – تبلغ طاقته الإنتاجية 15 طن غزل يوميًا.

4 - التطوير بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، يمثل نحو 40% من إجمالي المشروع.

5 - المجال مفتوح أمام القطاع الخاص للشراكة فى خطة التطوير خاصة فى مراحل النسيج والتجهيزات والصباغة والملابس وغيرها.

6 - توفير كميات الأقطان التى
تكفى لتشغيل المصانع لحين جني المحصول الجديد والتواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من أجود الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة

7 - تم تجهيز أول شحنة تصدير من الغزول الجديدة للخارج فى إطار التصدير التجريبى والتجهيز
لطلبيات أخرى لصالح عملاء التصدير والسوق المحلي بكمية 150 طن تقريبًا.

8 - تم عمل الشحنات التجريبية لعملاء التصدير في دول تركيا و ألمانيا و البرتغال والمملكة العربية السعودية.


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