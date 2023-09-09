Saturday, 09 September 2023 10:03 GMT

وزير الاتصالات يكرم منتخب مصر للرياضات الإلكترونية بعد فوزه بالبطولة العربية الإفريقية

9/9/2023 2:29:34 PM
(MENAFN- Youm7) قام الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتكريم منتخب مصر للرياضات الإلكترونية بعد تتويجه بالمركز الأول في البطولة العربية الإفريقية للرياضات الإلكترونية للعام الثاني على التوالى فى لعبة فالورنت-رجال والتي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 18 حتى 20 أغسطس الماضى.



أقيم حفل التكريم بالمنطقة التكنولوجية بالمعادى بحضور المهندس رأفت هندى نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، والمهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات، وعدد من قيادات الشركة وأعضاء مجلس إدارة نادي المصرية للاتصالات.












وكان فريق "رعد" للرياضات الإلكترونية المملوك لنادى المصرية للاتصالات قد شارك في البطولة ممثلا لمنتخب مصر ضمن 8 منتخبات مثلت عدة دول عربية وأفريقية، وتصدر المنتخب المصرى البطولة بحصوله على المركز الأول بعد فوزه على المنتخب الإماراتى الذى جاء فى المركز الثانى، وجاء المنتخب الكويتى فى المركز الثالث، يليه فى المركز الرابع المنتخب السعودي. وشغلت كينيا وغانا والسنغال وتونس المراكز من الخامس حتى الثامن على التوالى.











وخلال حفل التكريم؛ أشاد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بانجاز فريق رعد الذى استطاع خلال 3 سنوات تحقيق الرؤية المستهدفة من تأسيس الفريق وهى أن يكون قادرا على تمثيل مصر على نحو مشرف يليق بمكانتها؛ موجها التهنئة لأعضاء الفريق والمديرين الفنيين والمشرفين على الفريق على ما حققوه من إنجاز.



وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن الألعاب الرقمية أصبحت صناعة لها شأن كبير على مستوى العالم، وتنمو بنسبة تتجاوز ١٥- ٢٠% سنويا الأمر الذى يجعل لها أهمية قصوى ضمن مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتالى كان من المستهدف أن يكون هناك مؤسسة معنية بهذا النشاط بمصر؛ مشيرا إلى أن نادى المصرية للاتصالات لم يعد مجرد نادٍ للألعاب الرياضية التقليدية والأنشطة الثقافية والاجتماعية فقط، بل واصل رحلة التطوير ليواكب التطور المتسارع الذى تشهده ساحة الرياضة العالمية ويصبح قلعة من قلاع الألعاب الرقمية فى مصر.



كما استمع الدكتور عمرو طلعت للاعبى الفريق للتعرف على طلباتهم وآرائهم في المناخ الحالى للرياضات الإلكترونية فى مصر، ووعدهم بتقديم المزيد من الدعم الذي يضمن لهم تحقيق المزيد من النجاحات مستقبلاً.











من جانبه قال المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات إن "الرياضات الإلكترونية تشهد انتشارا واسعاً على مستوى العالم وإن هذا الإنجاز الذى حققه فريق "رعد" ممثلا لمنتخب مصر يؤكد قدرتنا على مواكبة التطور السريع الذى يشهده المشهد الرياضى عالمياً" مضيفاً "أتطلع إلى مزيد من الإنجازات خلال الأعوام المقبلة، وأدعو أعضاء الفريق لبذل المزيد من الجهد لضمان رفع اسم مصر عالياً في جميع المحافل الإقليمية والعالمية" ووجه نصر الشكر للدكتور عمرو طلعت على الدعم القوى والمتواصل للرياضات الإلكترونية، هذا الدعم الذى كان وسيظل سببا في تحقيق المزيد من الإنجازات، كما وجه الشكر أيضاً للاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية على دوره الكبير في دعم فريق الألعاب الإلكترونية إقليمياً وعالمياً ودعم تطور منظومة الألعاب الإلكترونية في مصر عاماً بعد عام.






















MENAFN09092023000132011024ID1107037934

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث