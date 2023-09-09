الروائي هشام صلاح يحتفل بتوقيع رئيس جمهورية العالم.. صور

الروائي هشام صلاح يحتفل بتوقيع رئيس جمهورية العالم.. صور
التاريخ
9/9/2023 2:29:30 PM
(MENAFN- Youm7) احتفل الكاتب هشام صلاح بحفل توقيع لروايته الجديدة "رئيس جمهورية العالم"، وذلك مساء أمس الجمعة بوسط القاهرة.
يذكر أن رواية رئيس جمهورية العالم قد صممت الغلاف الفنانة سلمي جمال والذي ظهر عليه وجهين الاول للإنسان والآخر الروبوت، حيث تدور أحداث الرواية في إطار خيال علمي عن تنبوئات المستقبل وتطور الذكاء الاصطناعي علي البشرية خلال الفترة المقبلة.
رواية رئيس جمهورية العالم تحاول الإجابة عن عدة تساؤلات هامة ومنها كيف سيعيش الإنسان في المستقبل القريب وسط هذا الكام الهائل من التطور، والذي يجبره علي فعل بعض الأشياء في إطار تشويقي الإثارة من خلال أبطال الرواية.
فيما أكد كاتب و مؤلف الرواية هشام صلاح، أنه يتمني تحويل الرواية لفيلم سينمائي في القريب العاجل، حيث يقوم حاليا بكتابة المعالجة.
رواية رئيس جمهورية العالم متاحة حاليا في الأسواق والمكتبات، وستشارك الرواية في معرض القاهرة الدولي للكتاب المقبل، وعدد من المعارض الدولية خارج مصر.
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