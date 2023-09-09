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الروائي هشام صلاح يحتفل بتوقيع رئيس جمهورية العالم.. صور

9/9/2023 2:29:30 PM
(MENAFN- Youm7) احتفل الكاتب هشام صلاح بحفل توقيع لروايته الجديدة "رئيس جمهورية العالم"، وذلك مساء أمس الجمعة بوسط القاهرة.
يذكر أن رواية رئيس جمهورية العالم قد صممت الغلاف الفنانة سلمي جمال والذي ظهر عليه وجهين الاول للإنسان والآخر الروبوت، حيث تدور أحداث الرواية في إطار خيال علمي عن تنبوئات المستقبل وتطور الذكاء الاصطناعي علي البشرية خلال الفترة المقبلة.
رواية رئيس جمهورية العالم تحاول الإجابة عن عدة تساؤلات هامة ومنها كيف سيعيش الإنسان في المستقبل القريب وسط هذا الكام الهائل من التطور، والذي يجبره علي فعل بعض الأشياء في إطار تشويقي الإثارة من خلال أبطال الرواية.
فيما أكد كاتب و مؤلف الرواية هشام صلاح، أنه يتمني تحويل الرواية لفيلم سينمائي في القريب العاجل، حيث يقوم حاليا بكتابة المعالجة.
رواية رئيس جمهورية العالم متاحة حاليا في الأسواق والمكتبات، وستشارك الرواية في معرض القاهرة الدولي للكتاب المقبل، وعدد من المعارض الدولية خارج مصر.




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