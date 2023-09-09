خريطة معارض الكتب العربية حتى نهاية 2023.. أبرزها الرياض والشارقة
التاريخ
9/9/2023 2:29:30 PM
(MENAFN- Youm7) ينتظر الناشرون المصريين والعرب إقامة عدد كبير من معارض الكتب العربية الدولية وفقا لأجندة المعارض الدولية، حيث أقيم حتى الآن عدة معارض عربية، وينتظر خلال الفترة المقبلة إقامة من المعارض العربية الكبرى، وينتظر خلال الشهور المقبلة تنظيم باقي المحافل الثقافية العربية، التي يجري تنظيمها في معظم العواصم العربية في إطار العمل على نشر الثقافة ودعم صناعة النشر.
وفى السطور التالية نستعرض أبرز المعارض العربية المقرر تنظيمها بداية من شهو سبتمبر المقبل وحتى نهاية العام الحالي 2023، وهذه المعارض هي:
- معرض بغداد الدولى للكتاب في الفترة من 18 إلى 27 سبتمبر المقبل
- معرض عمان الدولى للكتاب في الفترة من 21 إلى 30 سبتمبر المقبل
- معرض الرياض الدولي للكتاب في الفترة من 28 سبتمبر إلى 7 أكتوبر المقبلين
- معرض لبنان الدولي للكتاب في الفترة من 13 إلى 23 أكتوبر المقبل
- صالون الجزائر الدولى للكتاب في الفترة من 25 أكتوبر إلى 4 نوفمبر المقبلين
- معرض الشارقة الدولى للكتاب في الفترة من 1 إلى 12 نوفمبر المقبل
- معرض الكويت الدولى للكتاب في الفترة من 22 نوفمبر إلى 2 ديسمبر المقبلين
- معرض العراق الدولى للكتاب في الفترة من 6 ديسمبر إلى 16 ديسمبر المقبل
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