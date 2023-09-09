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خريطة معارض الكتب العربية حتى نهاية 2023.. أبرزها الرياض والشارقة

9/9/2023 2:29:30 PM
(MENAFN- Youm7) ينتظر الناشرون المصريين والعرب إقامة عدد كبير من معارض الكتب العربية الدولية وفقا لأجندة المعارض الدولية، حيث أقيم حتى الآن عدة معارض عربية، وينتظر خلال الفترة المقبلة إقامة من المعارض العربية الكبرى، وينتظر خلال الشهور المقبلة تنظيم باقي المحافل الثقافية العربية، التي يجري تنظيمها في معظم العواصم العربية في إطار العمل على نشر الثقافة ودعم صناعة النشر.



وفى السطور التالية نستعرض أبرز المعارض العربية المقرر تنظيمها بداية من شهو سبتمبر المقبل وحتى نهاية العام الحالي 2023، وهذه المعارض هي:



- معرض بغداد الدولى للكتاب في الفترة من 18 إلى 27 سبتمبر المقبل

- معرض عمان الدولى للكتاب في الفترة من 21 إلى 30 سبتمبر المقبل

- معرض الرياض الدولي للكتاب في الفترة من 28 سبتمبر إلى 7 أكتوبر المقبلين

- معرض لبنان الدولي للكتاب في الفترة من 13 إلى 23 أكتوبر المقبل

- صالون الجزائر الدولى للكتاب في الفترة من 25 أكتوبر إلى 4 نوفمبر المقبلين

- معرض الشارقة الدولى للكتاب في الفترة من 1 إلى 12 نوفمبر المقبل

- معرض الكويت الدولى للكتاب في الفترة من 22 نوفمبر إلى 2 ديسمبر المقبلين

- معرض العراق الدولى للكتاب في الفترة من 6 ديسمبر إلى 16 ديسمبر المقبل







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