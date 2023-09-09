يُعتبر متحف أوفيزي أو معرض يوفيزي الذى يقع في المركز التاريخي لفلورنسا في منطقة توسكانا بإيطاليا. من أهم المتاحف الإيطالية وأكثرها زيارة، كما أنه من أكبر وأشهر المتاحف في العالم ويحتوي على مجموعة من الأعمال التي لا تقدر بثمن، لا سيما من فترة النهضة الإيطالية فبعد وفاة أسرة ميديشي الحاكمة، تم تسليم مجموعاتهم الفنية إلى مدينة فلورنسا تحت إشراف باتو دي فاميليا الشهير الذي تفاوضت عليه آنا ماريا لويزا، آخر وريثة ميديشي.

كان المعرض مفتوحًا للزوار بناءً على طلب منذ القرن السادس عشر، وفي عام 1765 تم افتتاحه رسميًا للجمهور، وأصبح رسميًا متحفًا في عام 1865

يضم عددا من لوحات عصر النهضة منها لوحة الموناليزا وهى لوحة فنية تعود للقرن السادس عشر لسيدة يعتقد بِأنها ليزا جوكوندو، بِريشةِ الفنان، الإيطالي ليوناردو دافينشي،

حيث رسمها خلال عصر النهضة الإيطالية. استخدم ليوناردو دافينشي في إنهائها طلاء زيتيا ولوحا خشبيا مِنَ الحور الأسود. تعد هذه اللوحة ملكاً للحكومة الفرنسية حيث تعلق هناك على جدار متحف اللوفر خلف لوح زجاجي مقاوم للرصاص وفي بيئة يتم التحكم بمناخها ووُصِفت هذهِ اللوحة بِأنها «أكثر الأعمال الفنية شهرة في تاريخِ الفن، وأكثر عمل فني يتم الكتابة عنه، والتغني به، وزيارته من بينهم»، كما وُصفت أيضًا بِأنها "أكثر الأعمال الفنيّة التي تمت محاكاتها بشكلٍ ساخر في العالَم"

هي كنيسة و دير الدومينيكان في ميلانو، شمال إيطاليا، مدرجة في قائمة مواقع التراث العالمي لليونسكو وتحتوي الكنيسة على جدارية العشاء الأخير لليوناردو دافنشي، والتي هي في غرفة الطعام في دير.

وقد رسم الفنان الإيطالي

ليوناردو دافنشى

لوحة العشاء الأخير قرب نهاية القرن الخامس عشر لكنها أثارت الجدل على مدار سنوات بعد رسمها على جدران كنيسة سانتا ماريا ديلى جراسى ورحيل صاحبها، خاصة بعدما نشر دان براون روايته الشهيرة "شفرة دافنشي".

أول أسرار هذه اللوحة أن دافنشى لم يستعمل تقنية الفريسكو في هذه اللوحة بل لجأ إلى التلوين المباشر على الحائط وذلك لكي يحصل على حرية أكبر في تنويع الألوان وأدى ذلك إلى سرعة تلف اللوحة واحتياجها إلى عمليات ترميم متعددة كان أولها بعد عشرين عاما فقط من إنهائها.







