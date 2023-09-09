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أبرز مقولات الكاتب الروسى ليو تولستوى فى ذكرى ميلاده

9/9/2023 2:29:30 PM
(MENAFN- Youm7) تحل اليوم ذكرى ميلاد الأديب الروسى الشهير ليو تولستو صاحب الروائع الروائية الذى ولد فى 9 سبتمبر من عام 1828 وهو صاحب الروايات ذائعة الصيت الحرب والسلام وأنا كارنينا وغيرها وهنا نتذكر مجموعة من أبرز مقولاته.

"كل أشكال العنف تتمثل في قيام بعض الأشخاص بإجبار آخرين، تحت التهديد بالمعاناة أو الموت، على القيام بما لا يريدون القيام به"

"يمكن شرح أصعب الموضوعات لأبطأ الناس فهما إذا لم تكن لديهم أي فكرة عنها بالفعل؛ لكن أبسط الأشياء لا يمكن توضيحها لأكثر الرجال ذكاءً إذا كان على قناعة راسخة بأنه يعرفها بالفعل"

"في خضم هذه الحياة القائمة على الإكراه، ظهر باستمرار فكر واحد بين الأمم المختلفة، وهو أن يتجلى في كل فرد عنصر روحاني يحيي كل ما هو موجود، وأن هذا العنصر الروحي يسعى إلى الاتحاد مع كل شيء في العالم. مثل الطبيعة نفسها، مع تحقق هذا الهدف من خلال الحب".

"في عالمنا الجميع يفكر في تغيير الإنسانية، ولا أحد يفكر في تغيير نفسه"

"التقدم ليس في زيادة الحقيقة، ولكن في تحريرها من أغلفتها. الحقيقة يتم الحصول عليها مثل الذهب، ليس عن طريق تركها تكبر، ولكن عن طريق غسل كل ما ليس ذهبا منها".

"إن بطل قصتي، الذي أحبه بكل قوة روحي، والذي حاولت تصويره بكل جماله، والذي كان وسيظل جميلاً، هو الحقيقة".

"افهموا إذن جميعًا، وخاصة الشباب، أن الرغبة في فرض حالة حكم خيالية على الآخرين عن طريق العنف ليست مجرد خرافة مبتذلة، بل عمل إجرامي. افهموا أن هذا العمل، بعيدًا عن ضمان الرفاهية نفاق غير واعي يخفي أدنى المشاعر التي نمتلكها".

"أعلم أن معظم الرجال ليس فقط أولئك الذين يعتبرون أذكياء، ولكن حتى أولئك الأذكياء جدًا والقادرين على فهم أصعب المشكلات العلمية أو الرياضية أو الفلسفية نادرًا ما يمكنهم تمييز حتى الحقيقة الأبسط والأكثر وضوحًا إذا كانت تجبرهم على الاعتراف بزيف الاستنتاجات التي توصلوا إليها في السابق".

"لقد فهمت الآن أنه على الرغم من أنه يبدو للناس أنهم يعيشون على الاهتمام بأنفسهم، إلا أن الحب وحده هو الذي يعيشون به من له محبة فهو في الله والله فيه، لأن الله محبة"


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