أبرز مقولات الكاتب الروسى ليو تولستوى فى ذكرى ميلاده

أبرز مقولات الكاتب الروسى ليو تولستوى فى ذكرى ميلاده
التاريخ
9/9/2023 2:29:30 PM
(MENAFN- Youm7) تحل اليوم ذكرى ميلاد الأديب الروسى الشهير ليو تولستو صاحب الروائع الروائية الذى ولد فى 9 سبتمبر من عام 1828 وهو صاحب الروايات ذائعة الصيت الحرب والسلام وأنا كارنينا وغيرها وهنا نتذكر مجموعة من أبرز مقولاته.
"كل أشكال العنف تتمثل في قيام بعض الأشخاص بإجبار آخرين، تحت التهديد بالمعاناة أو الموت، على القيام بما لا يريدون القيام به"
"يمكن شرح أصعب الموضوعات لأبطأ الناس فهما إذا لم تكن لديهم أي فكرة عنها بالفعل؛ لكن أبسط الأشياء لا يمكن توضيحها لأكثر الرجال ذكاءً إذا كان على قناعة راسخة بأنه يعرفها بالفعل"
"في خضم هذه الحياة القائمة على الإكراه، ظهر باستمرار فكر واحد بين الأمم المختلفة، وهو أن يتجلى في كل فرد عنصر روحاني يحيي كل ما هو موجود، وأن هذا العنصر الروحي يسعى إلى الاتحاد مع كل شيء في العالم. مثل الطبيعة نفسها، مع تحقق هذا الهدف من خلال الحب".
"في عالمنا الجميع يفكر في تغيير الإنسانية، ولا أحد يفكر في تغيير نفسه"
"التقدم ليس في زيادة الحقيقة، ولكن في تحريرها من أغلفتها. الحقيقة يتم الحصول عليها مثل الذهب، ليس عن طريق تركها تكبر، ولكن عن طريق غسل كل ما ليس ذهبا منها".
"إن بطل قصتي، الذي أحبه بكل قوة روحي، والذي حاولت تصويره بكل جماله، والذي كان وسيظل جميلاً، هو الحقيقة".
"افهموا إذن جميعًا، وخاصة الشباب، أن الرغبة في فرض حالة حكم خيالية على الآخرين عن طريق العنف ليست مجرد خرافة مبتذلة، بل عمل إجرامي. افهموا أن هذا العمل، بعيدًا عن ضمان الرفاهية نفاق غير واعي يخفي أدنى المشاعر التي نمتلكها".
"أعلم أن معظم الرجال ليس فقط أولئك الذين يعتبرون أذكياء، ولكن حتى أولئك الأذكياء جدًا والقادرين على فهم أصعب المشكلات العلمية أو الرياضية أو الفلسفية نادرًا ما يمكنهم تمييز حتى الحقيقة الأبسط والأكثر وضوحًا إذا كانت تجبرهم على الاعتراف بزيف الاستنتاجات التي توصلوا إليها في السابق".
"لقد فهمت الآن أنه على الرغم من أنه يبدو للناس أنهم يعيشون على الاهتمام بأنفسهم، إلا أن الحب وحده هو الذي يعيشون به من له محبة فهو في الله والله فيه، لأن الله محبة"
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