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البنتاجون يكشف كيف تبدو الأطباق الفضائية المبلغ عنها؟.. لونها وسرعتها

9/9/2023 2:29:27 PM
(MENAFN- Youm7) تصورت الثقافة الشعبية الجسم الفضائ على أنه طبق طائر ينبعث منه هالة قوية من الضوء، منذ أول رؤية له منذ أكثر من 75 عامًا، لكن هذا قد يتغير أخيرًا بعد الإصدار الرسمي للمعلومات من البنتاجون حول الظاهرة الجوية الغامضة، بناءً على أدلة من المشاهدات المبلغ عنها، فإن الجسم الفضائى النموذجي له شكل دائري، يوصف عادةً بأنه كروي أو جرم سماوي، ذو لون أبيض أو فضي، وغالبًا ما يكون شفافًا.





الجسم الفضائى




ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يتراوح حجمه أيضًا بين 3 و13 قدمًا (من 1 إلى 4 أمتار) ويسافر عادةً عبر الهواء على ارتفاع أقل بقليل من طائرات الركاب التجارية.



أصدر البنتاجون أيضًا خريطة للمناطق التي كشفت عن موقع مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة، بما في ذلك اليابان والشرق الأوسط.





التصورات القديمة للطبق الطائر




وتم الكشف عن تفاصيل حول الجسم المجهول النموذجي، بناءً على التقارير بين عامي 1996 و2023، في الوثيقة المنشورة على الموقع الإلكتروني الجديد لـ AARO، وهو مكتب مخصص للأجسام الطائرة المجهولة تابع لوزارة الدفاع، تم تشكيله في يوليو من العام الماضي.



وكشف AARO أن معظم الأجسام الطائرة المجهولة (28%) قد شوهدت على ارتفاعات حوالي 20 ألف قدم، تحت حركة الطيران التجارية مباشرةً.





عمليات رصد الأطباق الطائرة




كما تم الإبلاغ عن حوالي 10% منها على ارتفاع 5000 قدم فقط، ومن حيث الشكل، تم وصف معظمها (47%) بأنها "جرم سماوي" أو "مستدير".



تشمل أشكال الأجسام الطائرة المجهولة الأخرى المستطيل والبيضاوي والمثلث والقرص والأسطوانة والمربع وحتى المضلع، على الرغم من أن 19 منها كان لها شكل "غامض".



وفي الوقت نفسه، تم وصف 16% منها بأنها تحتوي على أضواء، على الرغم من أن ذلك قد يكون في كثير من الحالات بسبب خصائصها العاكسة.



وتشمل "البصمات الحرارية" انبعاث ضوء الأشعة تحت الحمراء على الموجات القصيرة أو المتوسطة، وهو غير مرئي للعين المجردة ولكن يمكن التقاطه بواسطة أجهزة كشف خاصة.



كما أنه من حيث السرعة، فهي عمومًا "ثابتة إلى Mach 2"، مما يعني أن الجسم الغريب سيتراوح من عدم التحرك على الإطلاق إلى التحرك بسرعة تبلغ ضعف سرعة الصوت، والتي تزيد قليلاً عن 1500 ميل في الساعة.



ولم يتم اكتشاف أي عادم حراري، لذا فإن تلك التي تتحرك بسرعات كبيرة قد يكون لديها وسائل دفع أخرى، وإن كانت غير معروفة.







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