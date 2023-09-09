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مركبة الهبوط القمرية الهندية تكشف عن أول دليل على حدوث زلزال قمرى

9/9/2023 2:29:26 PM
(MENAFN- Youm7) قد تكون المركبة الفضائية الهندية قد اكتشفت أول دليل على حدوث "زلزال قمري" منذ السبعينيات، حيث اكتشفت أداة النشاط الزلزالي القمري (ILSA) الملحقة بمركبة الهبوط فيكرام النشاط الزلزالي على سطح القمر، وهبط فيكرام على القطب الجنوبى للقمر في 23 أغسطس كجزء من مهمة تشاندرايان -3 - أول مهمة للهند إلى سطح القمر .



ووفقا لما ذكره موقع "Space"، إذا تم تأكيده، فإن الزلزال القمري، الذي اكتشفته المهمة جنبًا إلى جنب مع أنشطة أخرى بما في ذلك تحركات المركبة الهندية "براجيان"، يمكن أن يمنح العلماء نظرة ثاقبة نادرة على الأجزاء الداخلية الغامضة لرفيق الأرض.



وكتبت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) على موقع X، تويتر سابقًا، أن مركبة الهبوط "سجلت حدثًا يبدو أنه طبيعي، في 26 أغسطس 2023"، مضيفا "مصدر هذا الحدث قيد التحقيق."



اكتشفت مهمات أبولو القمرية بين عامي 1969 و1977 لأول مرة نشاطًا زلزاليًا على القمر، مما أثبت أن القمر يمتلك بنية جيولوجية معقدة مخبأة في أعماقه، بدلاً من أن يكون صخريًا بشكل موحد مثل قمري المريخ فوبوس ودييموس.



كما أنه في السنوات الأخيرة، مكنت أدوات التحليل المتقدمة ونماذج الكمبيوتر العلماء من التدقيق في البيانات التي جمعتها مركبة أبولو والبعثات الأخرى وتكوين صورة أوضح عن الجزء الداخلي الغامض للقمر.



كشفت دراسة أجرتها وكالة ناسا عام 2011 أن نواة القمر، مثل نواة الأرض، تتكون على الأرجح من الحديد السائل المحيط بكرة حديدية صلبة وكثيفة.



استخدم الباحثون بيانات مجال الجاذبية لتأكيد فرضية اللب الحديدي، بينما اقترحوا أيضًا أن النقط من عباءة القمر المنصهرة يمكن فصلها عن الباقي، وتطفو على السطح ككتل من الحديد وتولد الزلازل أثناء ذهابها.



لكن هذه النتائج هي مجرد بداية لأسرار القمر، حيث يتم إنتاج المجالات المغناطيسية داخل الأجسام الكوكبية من خلال حركة متموجة للمواد الموجودة في قلوب الكواكب المنصهرة الموصلة للكهرباء.



ويختلف الجزء الداخلي للقمر غير المغناطيسي تمامًا عن الأجزاء الداخلية الممغنطة للأرض، فهو كثيف ومتجمد في الغالب، ويحتوي فقط على منطقة أساسية خارجية صغيرة سائلة ومنصهرة.



يعتقد العلماء أن باطن القمر قد بردت بسرعة وبشكل متساوٍ إلى حدٍ ما بعد أن تشكل قبل حوالي 4.5 مليار سنة، مما يعني أنه لا يمتلك مجالًا مغناطيسيًا قويًا، ويعتقد العديد من العلماء أنه لم يحدث ذلك أبدًا.



كيف إذن يمكن أن تبدو بعض الصخور التي يبلغ عمرها 3 مليارات عام والتي تم استخراجها خلال بعثات أبولو التابعة لوكالة ناسا وكأنها تم تصنيعها داخل مجال مغناطيسي أرضي قوي؟



ولعل مثل هذه الأسئلة يمكن أن تساعد Chandrayaan-3 في الإجابة عليها، ولكن نظرًا لأن كلاً من مركبة الهبوط والمركبة الجوالة تعملان بالطاقة الشمسية، فإنهما حاليًا في وضع السكون حتى يخرج القمر من ليلته التي تبلغ 14 يومًا تقريبًا.



عندما تضرب الشمس وجه القطب الجنوبي للقمر مرة أخرى في 22 سبتمبر، ستواصل كلتا الأداتين البحث عن الإجابات.









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