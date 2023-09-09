شركة Spacex تطلق 22 قمرًا صناعيًا للإنترنت

أطلق صاروخ فالكون 9 المركبة الفضائية ستارلينك من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء في فلوريدا، عادت المرحلة الأولى من صاروخ Falcon 9 إلى الأرض للهبوط بعد حوالي 8.5 دقيقة من الإقلاع، وهبطت على متن السفينة

SpaceX A Shortfall of Gravitas، التي كانت تتمركز في المحيط الأطلسي.

كان هذا هو الإطلاق والهبوط السابع لهذا المعزز تحديدًا، وفقًا لوصف مهمة SpaceX، ومن المقرر أن يتم نشر أقمار Starlink الصناعية الـ 22 من المرحلة العليا لصاروخ Falcon 9 بعد حوالي 65 دقيقة من الإطلاق.

كان إطلاق الليلة هو الثالث والستين من عام 2023 لشركة SpaceX، مما يزيد من سجل الشركة لمدة عام واحد، وتم تحديد الرقم القياسى السابق، 61، في عام 2022.

تم تخصيص أكثر من نصف عمليات الإطلاق هذا العام لبناء Starlink، وهي مجموعة الإنترنت الضخمة التابعة لشركة SpaceX، والتي تتكون حاليًا من أكثر من 4600 قمر صناعي عامل.