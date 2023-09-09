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حرب الشرائح الرقمية.. الاتحاد الأوروبى يزيد التنافس فى صناعة أشباه الموصلات

9/9/2023 2:29:26 PM
(MENAFN- Youm7) تعد أشباه الموصلات أو ذرات السيليكون هي العقل المدبر لهواتفنا وأجهزة الكمبيوتر والسيارات، ومراكز البيانات، وأسواق الأوراق المالية كما أنها تمثل العمود الفقري الرقمي للجيوش الحديثة.
وقد تم استخدام بعض الرقائق الأولى التي تم تصنيعها على الإطلاق في أنظمة توجيه الصواريخ وحاليل يقومون بتشغيل عدد لا يحصى من الأجهزة العسكرية، من الطائرات المقاتلة ومدافع الهاوتزر إلى أجهزة الراديو والرادار.
وفي الحرب الروسية الأوكرانية، تعمل أشباه الموصلات على تمكين قاذفات صواريخ
HIMARS، وصواريخ جافلين المضادة للدبابات، وأقمار الاتصالات ستارلينك، كما أنها جزء لا يتجزأ من سباق التسلح الجاري في شرق آسيا، حيث تهدد النزاعات الإقليمية في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي بالتحول إلى صراع كبير، يضيف صعود الذكاء الاصطناعي بعدًا آخر حيث يعاني من ندرة الرقائق الخاصة به.
وفي هذا الإطار دفع نقص أشباه الموصلات إلى تقديم الإتحاد الأوروبي قانون الرقائق بقيمة 43 مليار يورو، حيث تهدف الحزمة الاستثمارية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل التبعية الدولية، لكن الخبراء قللوا من أهمية أي احتمالات للسيادة حسبما نقلت TheNextWeb.
وفقا لكريس ميلر، مؤلف كتاب حرب الرقائق، فإن الاتحاد الأوروبي ليس لديه "أي فرصة" لاستقلال أشباه الموصلات - ولا أي شخص آخر لديه الفرصة لذلك، ويجادل بأن المشكلة تكمن في أن سلسلة التوريد أصبحت شديدة العولمة ومترابطة للغاية.
وقال ميلر، في معرض IFA Berlin التكنولوجي: "الاستقلال أمر ميئوس منه"، "لن يحدث ذلك - ولا أعتقد أن أوروبا تدفع من أجل ذلك".
في كتابه "حرب الرقائق"، يروي ميلر المعركة التي استمرت لعقود من الزمن للسيطرة على أشباه الموصلات، والتي تتمحور اليوم حول التنافس بين الولايات المتحدة والصين، حيث تحاول بكين رعاية النظام البيئي المحلي لأشباه الموصلات وهي حاليا أكبر مستورد للأجهزة في العالم، وتنفق أموالا على استيرادها أكثر مما تنفق على النفط.
ولتقييد طموحات الصين، فرضت واشنطن ضوابط تصدير شاملة على تكنولوجيا الرقائق، كما فرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عقوبات عليها في 2022 وبموجب القواعد الجديدة يمكن للبيت الأبيض، أن يمنع ليس فقط مبيعات الرقائق المصنوعة في الولايات المتحدة، ولكن أيضًا الرقائق التي تستخدم مكونات أو برامج أمريكية.
وقد أدت هذه الخطوة إلى تعطيل تجارة الصين مع تايوان، التي تنتج أكثر من 60% من أشباه الموصلات في العالم - وأكثر من 90% من أشباه الموصلات الأكثر تقدما.
كما خلقت العقوبات مشاكل لبكين في الاتحاد الأوروبي، الذي يمتلك قوة خاصة به في مجال الرقائق عبر شركة
ASML الهولندية المتخصصة عالميًا في تصنيع معدات تصنيع الرقائق المتطورة، وبدون معداتها سيتعين على الشركات الصينية التغلب على عقبة أخرى لإنتاج رقائق متقدمة.
مستقبل الرقائق في أوروبا

وسط ضغوط من الولايات المتحدة، بدأت هولندا في منع صادرات معدات تصنيع الرقائق المتقدمة في الأول من سبتمبر ويشتبه المحللون في أن القيود تستهدف ASML على وجه التحديد.


وأثارت هذه الخطوة مخاوف من أن الصين ستفرض قيودا انتقامية، ومع ذلك يتوقع ميلر أن تتقدم بكين بحذر ويشير إلى أن الانتقام يمكن أن يأتي بنتائج عكسية، وقال: "يمكن للصين أن تتسبب في اضطرابات في سلاسل التوريد، لكنها قد تتأثر بالاضطرابات مثل الغرب".
وكشفت الخلافات الجيوسياسية عن الحاجة إلى الاكتفاء الذاتي وردا على ذلك، وضع الاتحاد الأوروبي خططا لإنتاج 20% من أشباه الموصلات على مستوى العالم ــ ضعف حصته الحالية ــ بحلول عام 2030، وهو هدف يعتقد ميلر أنه "ممكن"، ولكن فقط بدعم قوي من الدول الأعضاء والشركات.
وكان قد تم وضع سابقة لهذا النهج هذا العام في ألمانيا وبعد عروض الدعم الهائلة، تعهدت كل من شركة إنتل وشركة TSMC التايوانية ببناء مصانع للرقائق في البلاد.
لذا قد يكون الاستقلال في مجال أشباه الموصلات مستحيلا ــ ولكن الاتحاد الأوروبي يتمتع بالفعل بنقاط قوة فريدة، ففي مجال الأدوات الآلية وأشباه موصلات الطاقة، على سبيل المثال، يعد الاتحاد موطنًا لبعض قادة العالم.
وقال ميلر: "أعتقد أن أوروبا يجب أن تستمر في التركيز على ما كانت بارعة فيه تاريخياً، وهو الاستثمار في الصناعات التحويلية التي تعتمد على البحث والتطوير بشكل مكثف".
وأضاف "الهدف هو أن تكون لدينا شركات شرائح مربحة ذات مناصب قيادية تكنولوجية - وأوروبا لديها ذلك".

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