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حدث جهازك.. جوجل تصلح 33 عيب فى أندرويد لمنع ثغرات المتسللين الخطيرة

9/9/2023 2:29:26 PM
(MENAFN- Youm7) أصلحت شركة GOOGLE 33 ثغرات أمنية في هواتف أندرويد ، بما في ذلك ثلاثي خطير يمنح المتسللين سيطرة كاملة على الأجهزة.



من المقرر أن تقوم شركة التكنولوجيا العملاقة بطرح الإصلاحات في التحديث القادم لنظام Android هذا الشهر، والذي نحث جميع المستخدمين على تنزيله في أقرب وقت ممكن.



وهناك ثلاثة عيوب أمنية تم تصنيفها على أنها خطر "حرج" هي ما يعرف في الصناعة باسم ثغرة أمنية في تنفيذ التعليمات البرمجية عن بعد.



يحدث هذا عندما يتمكن المهاجم من الوصول إلى جهاز وإجراء تغييرات عليه عن بُعد، بغض النظر عن مكان وجود الجهاز وغالبًا ما يكون ذلك بفضل البرامج الضارة التي تجذب الأشخاص إلى التنزيل.



كما تم اكتشاف ثغرة منفصلة "عالية الخطورة" تم استغلالها من قبل المحتالين عبر الإنترنت قبل أن تصبح Google على علم بها، وفقا لتقرير the sun .



وقالت جوجل إن هذا الخلل، الذي يحمل عنوان CVE-2023-35674، "قد يكون قيد الاستغلال المحدود والمستهدف".



كما إن اكتشاف المتسللين للثغرات أمام فرق الأمن الداخلية في Google أو صائدي مكافآت الأخطاء في جميع أنحاء العالم أمر شائع.



وهذا يجعل المحتالون من مهمتهم التوصل باستمرار إلى طرق جديدة لخداع الأشخاص، ولحسن الحظ، فإن Google جيدة جدًا في العثور عليها وتصحيحها.



وأضاف عملاق التكنولوجيا أن "استغلال العديد من المشكلات على Android أصبح أكثر صعوبة بسبب التحسينات في الإصدارات الأحدث من نظام Android الأساسي".



تحديث Android لشهر سبتمبر غير متوفر حتى الآن، لكن أجهزة Android ستخبرك عندما يكون التحديث جاهزًا، والشيء الوحيد الذي عليك فعله بعد ذلك هو إعادة تشغيل الجهاز عند المطالبة بذلك.



للمساعدة في الحفاظ على حماية نفسك وجهازك في هذه الأثناء، تأكد من تحديث هاتفك إلى أحدث البرامج المتوفرة حاليًا.



كن يقظًا عندما يتعلق الأمر بالضغط على الروابط من الغرباء وحتى الأصدقاء المقربين الذين ربما تم اختراقهم أيضًا.



وتحقق دائمًا من المراجعات الخاصة بالتطبيق للتأكد من شرعيته قبل تثبيته.









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