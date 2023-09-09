واحة الإعلام في نيودلهي بالتزامن مع مشاركة السعودية في G20 - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
9/9/2023 2:28:52 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت وزارة الإعلام النسخة الثالثة من واحة الإعلام في العاصمة الهندية نيودلهي خلال الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر 2023، بالتزامن مع مشاركة المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين، وزيارة ولي العهد الرسمية للهند.
تعد واحة الإعلام إحدى المبادرات الجديدة التي أطلقتها وزارة الإعلام، بهدف تغيير مفهوم التغطية الإعلامية، وتوظيف التقنية الحديثة في تحقيق مزيد من الإبداع والابتكار والتميز في مواكبة الأحداث الوطنية والمناسبات الكبرى والمشاركات الدولية للمملكة.
وتعد هذه النسخة الدولية الأولى للواحة التي تقام خارج المملكة، انطلاقًا من دور المملكة الريادي في المجال الإعلامي والثقافي والسياحي، والرغبة في إبراز التحول الكبير الذي تشهده المملكة في ظل رؤية المملكة 2030.
وتضم واحة الإعلام، التي تقيمها الوزارة بشراكة إستراتيجية مع مشروع نيوم، أكثر من 20 مشروعًا في 12 جناحًا تعرض إنجازات المشروعات التحولية الكبرى في المملكة، وتشارك فيها وزارات: الطاقة والرياضة والاستثمار والثقافة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وشركة البحر الأحمر الدولية، والمعهد الملكي للفنون التقليدية، ومبادرة مستقبل الاستثمار، ومركز التواصل الحكومي، ومبادرة كنوز السعودية.
ومن المتوقع أن يزور الواحة أكثر من 2000 زائر من المسؤولين المشاركين في قمة مجموعة العشرين، ورجال أعمال وإعلاميون من مختلف دول العالم ومن جمهورية الهند.
كما ستستضيف الواحة أكثر من 50 وسيلة إعلامية و200 إعلامي، قدموا للإسهام في تغطية قمة قادة مجموعة العشرين.
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