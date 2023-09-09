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واحة الإعلام في نيودلهي بالتزامن مع مشاركة السعودية في G20 - جريدة الوطن السعودية

9/9/2023 2:28:52 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت وزارة الإعلام النسخة الثالثة من واحة الإعلام في العاصمة الهندية نيودلهي خلال الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر 2023، بالتزامن مع مشاركة المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين، وزيارة ولي العهد الرسمية للهند.
تعد واحة الإعلام إحدى المبادرات الجديدة التي أطلقتها وزارة الإعلام، بهدف تغيير مفهوم التغطية الإعلامية، وتوظيف التقنية الحديثة في تحقيق مزيد من الإبداع والابتكار والتميز في مواكبة الأحداث الوطنية والمناسبات الكبرى والمشاركات الدولية للمملكة.
وتعد هذه النسخة الدولية الأولى للواحة التي تقام خارج المملكة، انطلاقًا من دور المملكة الريادي في المجال الإعلامي والثقافي والسياحي، والرغبة في إبراز التحول الكبير الذي تشهده المملكة في ظل رؤية المملكة 2030.

وتضم واحة الإعلام، التي تقيمها الوزارة بشراكة إستراتيجية مع مشروع نيوم، أكثر من 20 مشروعًا في 12 جناحًا تعرض إنجازات المشروعات التحولية الكبرى في المملكة، وتشارك فيها وزارات: الطاقة والرياضة والاستثمار والثقافة، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وشركة البحر الأحمر الدولية، والمعهد الملكي للفنون التقليدية، ومبادرة مستقبل الاستثمار، ومركز التواصل الحكومي، ومبادرة كنوز السعودية.
ومن المتوقع أن يزور الواحة أكثر من 2000 زائر من المسؤولين المشاركين في قمة مجموعة العشرين، ورجال أعمال وإعلاميون من مختلف دول العالم ومن جمهورية الهند.
كما ستستضيف الواحة أكثر من 50 وسيلة إعلامية و200 إعلامي، قدموا للإسهام في تغطية قمة قادة مجموعة العشرين.

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