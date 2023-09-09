قمة العشرين: النووي والأسلحة تهديد غير مقبول من جميع الدول - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
9/9/2023 2:28:52 PM
(MENAFN- Al Watan) تطرقت مجموعة العشرين بشكل عام فيما يختص بمسائل الحرب، إلى الدعوة لتجنب الاستيلاء على الأراضي بالقوة أو استخدام أسلحة نووية.
وأظهر البيان الختامي للمجموعة أن الأعضاء أكدوا مجددًا مواقفهم الوطنية والقرارات المعتمدة في الأمم المتحدة، ودعوا جميع الدول إلى التصرف بما يتماشى مع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة الذي يوجب على ((جميع الدول الامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها سعيًا للاستيلاء على الأراضي ضد سلامة الأراضي والسيادة أو الاستقلال السياسي لأي دولة، وأن استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها أمر غير مقبول)).
وكان هناك دعم واسع النطاق لإضافة الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين، مما يجعله الكتلة الإقليمية الثانية التي تصبح عضوًا دائمًا بعد الاتحاد الأوروبي وإضافة زخم لمساعي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لإعطاء صوت أكبر لجنوب العالم.
العالم النامي
وأرادت الهند توجيه المزيد من الاهتمام لمعالجة احتياجات العالم النامي في القمة - على الرغم من أنه من المستحيل فصل العديد من القضايا، مثل الأمن الغذائي والطاقة، عن الصراع الأوروبي.
وتضمن جدول أعمال مجموعة العشرين قضايا بالغة الأهمية للدول النامية، بما في ذلك الوقود البديل مثل الهيدروجين وكفاءة الموارد والأمن الغذائي وتطوير إطار مشترك للبنية التحتية العامة الرقمية.
ومع وجود العديد من القضايا الأخرى المطروحة على الطاولة، حثت هيومن رايتس ووتش قادة مجموعة العشرين على عدم السماح للانقسام الدولي بتشتيت انتباههم في القمة.
عضوية دائمة
وتشير العضوية الدائمة في مجموعة العشرين إلى صعود قارة من المتوقع أن يتضاعف عدد سكانها الشباب البالغ 1.3 مليار نسمة بحلول عام 2050، وأن يشكلوا ربع سكان الكوكب.
وقد ضغطت الدول الأعضاء الخمس والخمسون في الاتحاد الإفريقي، بما في ذلك الصحراء الغربية المتنازع عليها، من أجل أدوار ذات معنى في الهيئات العالمية كما يريدون إصلاحات للنظام المالي العالمي - بما في ذلك البنك الدولي وغيره من الكيانات - الذي يجبر البلدان الإفريقية على الدفع أكثر من غيرها لاقتراض الأموال، مما يؤدي إلى تعميق ديونها.
وتسعى إفريقيا على نحو متزايد إلى جذب الاستثمارات والمصالح السياسية من جيل جديد من القوى العالمية خارج الولايات المتحدة والمستعمرين الأوروبيين السابقين للقارة. وتعد الصين أكبر شريك تجاري لإفريقيا وأحد أكبر مقرضيها.
ويعد منح عضوية الاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين خطوة تعترف بالقارة كقوة عالمية في حد ذاتها.
تغير المناخ
ومن خلال العضوية الكاملة في مجموعة العشرين، يمكن للاتحاد الإفريقي أن يمثل قارة تضم أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم. كما أنها غنية جدًا بالموارد التي يحتاجها العالم لمكافحة تغير المناخ، والتي تساهم فيها إفريقيا بأقل قدر من الموارد ولكنها الأكثر تأثرًا بها.
وسئم الزعماء الأفارقة من مشاهدة الغرباء وهم يأخذون موارد القارة من أجل المعالجة والأرباح إلى أماكن أخرى، ويريدون المزيد من التنمية الصناعية بالقرب من أوطانهم لصالح اقتصاداتهم.
وقال الرئيس الكيني ويليام روتو في قمة المناخ الإفريقية الأولى هذا الأسبوع: ((خذوا الأصول الطبيعية لإفريقيا في الاعتبار، فستجدون أن القارة غنية للغاية)). وانتهى الاجتماع في نيروبي بالدعوة إلى معاملة أكثر عدلًا من جانب المؤسسات المالية، وتقديم 100 مليار دولار سنويًا التي وعدت بها الدول الغنية لتمويل المناخ للدول النامية، وفرض ضريبة عالمية على الوقود الأحفوري.
تحد كبير
إن التوصل إلى موقف مشترك بين الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، من القوى الاقتصادية مثل نيجيريا وإثيوبيا إلى بعض أفقر دول العالم، قد يشكل تحديًا كبيرًا. وقد حث بعض الأفارقة منذ فترة طويلة الاتحاد الإفريقي نفسه على أن يكون أكثر قوة في ردوده على الانقلابات والأزمات الأخرى.
كما أن الرئاسة الدورية للهيئة، والتي تتغير سنويًا، تعيق أيضًا الاتساق، لكن إفريقيا ((ستحتاج إلى التحدث بصوت واحد إذا كانت تأمل في التأثير على عملية صنع القرار في مجموعة العشرين))، كما يقول إبراهيم أساني ماياكي، رئيس وزراء النيجر السابق.
وقد أبدى الزعماء الأفارقة استعدادهم لاتخاذ مثل هذا العمل الجماعي. خلال جائحة كوفيد-19، اتحدوا في انتقاد بصوت عال لتخزين اللقاحات من قبل الدول الغنية، وتعاونوا لمتابعة عمليات شراء كميات كبيرة من الإمدادات للقارة.
والآن، باعتبارها عضوًا بارزًا في مجموعة العشرين، سيكون من الصعب تجاهل مطالب إفريقيا.
تمتلك القارة الإفريقية
- %60 من أصول الطاقة المتجددة على مستوى العالم.
- أكثر من 30% من المعادن الأساسية للتكنولوجيات المتجددة والمنخفضة الكربون.
- تمتلك الكونغو وحدها ما يقرب من نصف الكوبالت في العالم، وهو معدن ضروري لبطاريات الليثيوم أيون.
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