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قمة العشرين: النووي والأسلحة تهديد غير مقبول من جميع الدول - جريدة الوطن السعودية

9/9/2023 2:28:52 PM
(MENAFN- Al Watan) تطرقت مجموعة العشرين بشكل عام فيما يختص بمسائل الحرب، إلى الدعوة لتجنب الاستيلاء على الأراضي بالقوة أو استخدام أسلحة نووية.
وأظهر البيان الختامي للمجموعة أن الأعضاء أكدوا مجددًا مواقفهم الوطنية والقرارات المعتمدة في الأمم المتحدة، ودعوا جميع الدول إلى التصرف بما يتماشى مع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة الذي يوجب على ((جميع الدول الامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها سعيًا للاستيلاء على الأراضي ضد سلامة الأراضي والسيادة أو الاستقلال السياسي لأي دولة، وأن استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها أمر غير مقبول)).
وكان هناك دعم واسع النطاق لإضافة الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين، مما يجعله الكتلة الإقليمية الثانية التي تصبح عضوًا دائمًا بعد الاتحاد الأوروبي وإضافة زخم لمساعي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لإعطاء صوت أكبر لجنوب العالم.
العالم النامي
وأرادت الهند توجيه المزيد من الاهتمام لمعالجة احتياجات العالم النامي في القمة - على الرغم من أنه من المستحيل فصل العديد من القضايا، مثل الأمن الغذائي والطاقة، عن الصراع الأوروبي.
وتضمن جدول أعمال مجموعة العشرين قضايا بالغة الأهمية للدول النامية، بما في ذلك الوقود البديل مثل الهيدروجين وكفاءة الموارد والأمن الغذائي وتطوير إطار مشترك للبنية التحتية العامة الرقمية.
ومع وجود العديد من القضايا الأخرى المطروحة على الطاولة، حثت هيومن رايتس ووتش قادة مجموعة العشرين على عدم السماح للانقسام الدولي بتشتيت انتباههم في القمة.
عضوية دائمة
وتشير العضوية الدائمة في مجموعة العشرين إلى صعود قارة من المتوقع أن يتضاعف عدد سكانها الشباب البالغ 1.3 مليار نسمة بحلول عام 2050، وأن يشكلوا ربع سكان الكوكب.
وقد ضغطت الدول الأعضاء الخمس والخمسون في الاتحاد الإفريقي، بما في ذلك الصحراء الغربية المتنازع عليها، من أجل أدوار ذات معنى في الهيئات العالمية كما يريدون إصلاحات للنظام المالي العالمي - بما في ذلك البنك الدولي وغيره من الكيانات - الذي يجبر البلدان الإفريقية على الدفع أكثر من غيرها لاقتراض الأموال، مما يؤدي إلى تعميق ديونها.
وتسعى إفريقيا على نحو متزايد إلى جذب الاستثمارات والمصالح السياسية من جيل جديد من القوى العالمية خارج الولايات المتحدة والمستعمرين الأوروبيين السابقين للقارة. وتعد الصين أكبر شريك تجاري لإفريقيا وأحد أكبر مقرضيها.
ويعد منح عضوية الاتحاد الإفريقي في مجموعة العشرين خطوة تعترف بالقارة كقوة عالمية في حد ذاتها.
تغير المناخ
ومن خلال العضوية الكاملة في مجموعة العشرين، يمكن للاتحاد الإفريقي أن يمثل قارة تضم أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم. كما أنها غنية جدًا بالموارد التي يحتاجها العالم لمكافحة تغير المناخ، والتي تساهم فيها إفريقيا بأقل قدر من الموارد ولكنها الأكثر تأثرًا بها.
وسئم الزعماء الأفارقة من مشاهدة الغرباء وهم يأخذون موارد القارة من أجل المعالجة والأرباح إلى أماكن أخرى، ويريدون المزيد من التنمية الصناعية بالقرب من أوطانهم لصالح اقتصاداتهم.
وقال الرئيس الكيني ويليام روتو في قمة المناخ الإفريقية الأولى هذا الأسبوع: ((خذوا الأصول الطبيعية لإفريقيا في الاعتبار، فستجدون أن القارة غنية للغاية)). وانتهى الاجتماع في نيروبي بالدعوة إلى معاملة أكثر عدلًا من جانب المؤسسات المالية، وتقديم 100 مليار دولار سنويًا التي وعدت بها الدول الغنية لتمويل المناخ للدول النامية، وفرض ضريبة عالمية على الوقود الأحفوري.
تحد كبير
إن التوصل إلى موقف مشترك بين الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، من القوى الاقتصادية مثل نيجيريا وإثيوبيا إلى بعض أفقر دول العالم، قد يشكل تحديًا كبيرًا. وقد حث بعض الأفارقة منذ فترة طويلة الاتحاد الإفريقي نفسه على أن يكون أكثر قوة في ردوده على الانقلابات والأزمات الأخرى.
كما أن الرئاسة الدورية للهيئة، والتي تتغير سنويًا، تعيق أيضًا الاتساق، لكن إفريقيا ((ستحتاج إلى التحدث بصوت واحد إذا كانت تأمل في التأثير على عملية صنع القرار في مجموعة العشرين))، كما يقول إبراهيم أساني ماياكي، رئيس وزراء النيجر السابق.
وقد أبدى الزعماء الأفارقة استعدادهم لاتخاذ مثل هذا العمل الجماعي. خلال جائحة كوفيد-19، اتحدوا في انتقاد بصوت عال لتخزين اللقاحات من قبل الدول الغنية، وتعاونوا لمتابعة عمليات شراء كميات كبيرة من الإمدادات للقارة.
والآن، باعتبارها عضوًا بارزًا في مجموعة العشرين، سيكون من الصعب تجاهل مطالب إفريقيا.
تمتلك القارة الإفريقية
- %60 من أصول الطاقة المتجددة على مستوى العالم.
- أكثر من 30% من المعادن الأساسية للتكنولوجيات المتجددة والمنخفضة الكربون.
- تمتلك الكونغو وحدها ما يقرب من نصف الكوبالت في العالم، وهو معدن ضروري لبطاريات الليثيوم أيون.

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