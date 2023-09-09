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أمطار وبرد وغبار

9/9/2023 2:28:38 PM
(MENAFN- Al Watan) هطلت، أمس، أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، أدت إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، حدت من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، وامتدت إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة. في حين تكّون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.
وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية إلى غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وتصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة، مع تكّون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر، ويصل إلى أكثر من مترين، مع تكّون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

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