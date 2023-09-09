أمطار وبرد وغبار

أمطار وبرد وغبار
التاريخ
9/9/2023 2:28:38 PM
(MENAFN- Al Watan) هطلت، أمس، أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، أدت إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، حدت من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، وامتدت إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة. في حين تكّون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.
وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية إلى غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وتصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة، مع تكّون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر، ويصل إلى أكثر من مترين، مع تكّون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.
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